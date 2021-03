Braccianti con le mimose protestano sotto la Prefettura di Foggia (FOTO VIDEO)

(STATOQUOTIDIANO, ore 15). Foggia, 08 MARZO 2021. Dalle campagne di Borgo Mezzanone alla Prefettura di Foggia. Le braccianti e i braccianti con il leader sindacale Aboubakar Soumahoro hanno protestato oggi contro la disparità salariale, lo sfruttamento nelle campagne, la ghettizzazione abitativa. Insieme a loro i parenti e gli amici di Fallaye Dabo, il bracciante morto suicida giorni fa nelle campagne foggiane-

VIDEO

“Le donne, braccianti e i loro figli sono gli Invisibili tra gli invisibili. Nell’Italia della parità del genere del 2021- dice Aboubakar Soumahoro – le donne braccianti – che si spaccano la schiena dall’alba al tramonto per un salario ancora più irrisorio – non riescono ad avere l’iscrizione anagrafica (pure avendo un regolare permesso di soggiorno) che permetterebbe loro di avere un medico di base e potere usufruire di tutti i servizi sanitari previsti dalla legge come ad esempio il pediatra e i vaccini per i più piccoli”.

“Anche per questa ragione tutti i braccianti sono scesi oggi in piazza al fianco delle donne, per manifestare contro l’atteggiamento da apartheid di alcuni comuni”.

VIDEO Enzo Maizzi