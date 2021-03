Covid, muore ex finanziere foggiano a 59 anni “Marito e padre esemplare”

Udine, 08/03/2021 – (messaggeroveneto) La comunità tarvisiana è stata nuovamente colpita da un grave lutto. Al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Udine è morto domenica 7 marzo Giuseppe “Peppe” Lavilla, finanziere in pensione di 59 anni, marito e padre esemplare. La positività al Covid ne ha determinato il ricovero in ospedale lo scorso 21 febbraio. Da quel giorno è cominciata per lui la lotta per la vita, condotta con il personale sanitario, che purtroppo non ha avuto esito positivo. Giuseppe Lavilla, che la comunità rimpiange per la sua gentilezza d’animo, la discrezionalità e la partecipazione alle iniziative sociali, era originario di Sant’Agata di Puglia (Foggia) ed è arrivato a Tarvisio agli inizi degli anni Ottanta. Era un giovane inviato a prestare servizio alla compagnia della Guardia di finanza. Qui ha conosciuto la giovane tarvisiana e coetanea Fulvia Linossi, che ha portato all’altare nel 1984, formando una coppia molto affiatata, stimata e benvoluta da tutti in particolare a Tarvisio Bassa, dove risiede la famiglia. (messaggeroveneto)