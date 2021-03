Covid Puglia, “Chi si vaccina a volte può contagiarsi e contagiare”

Bari, 08/03/2021 – “ Circa 10 giorni fa, quasi 1 su 2 erano casi da variante inglese. Oggi, a spanne, 2 casi su 3 sono da variante. Il rischio che corriamo dunque è serio. D’altronde, come spiegare che forse le misure di contenimento vanno rafforzate se non addirittura modificate?”.

“Come spiegare che forse il famoso metro di distanza e le mascherine, anche quelle chirurgiche, non sono più sufficienti. Che la carica virale in presenza di variante inglese è molto elevata. Che la via aerea, prima manicheamente esclusa quasi a priori, ora può svolgere un ruolo non secondario nella trasmissione. Che anche se alcuni sono vaccinati, poi, possono infettarsi lo stesso e risultare positivi al tampone. Possono contagiare altri? Speriamo di no, non lo sappiamo. Non lo possiamo escludere. Certo non si ammaleranno mai di forme gravi e non andranno mai in ospedale. E questa è un’ottima notizia. Che i vaccini funzionano, eccome, per proteggere contro queste forme, soprattutto chi è in prima linea, stando ogni giorno a contatto, nei reparti, con questi pazienti. Come spiegare che ora, con la primavera ormai alle porte, tutta quella gente che si riversa in giro nei centri urbani, che incontra altra gente, è un mega incubatore formidabile del virus”.