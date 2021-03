Covid Puglia, oggi boom ricoveri: seconda solo alla Lombardia

Bari, 08/03/2021 – (ansa) Da 1.458 ricoveri Covid a 1.516 in un solo giorno: con l’aumento dei positivi, come in un modello matematico torna a salire il numero di pazienti negli ospedali in Puglia: +58 in 24 ore. Si riempiono anche le terapie intensive dove attualmente vengono assistiti 169 contagiati: 27 i nuovi ingressi di oggi nelle rianimazioni, per un dato che pone la Puglia seconda in Italia, dietro solo alla Lombardia dove i nuovi ingressi sono stati 46. E’ la conseguenza diretta dell’aumento dei contagi Covid registrato nell’ultima settimana: in media ci sono stati circa 1.200 casi al giorno, il 27% in più della settimana precedente. (ansa)