“Furbetti” del vaccino: indagini anche nel Foggiano, minori tra i vaccinati

Bari, 08/03/2021 – (repubblica) Ci sarebbero anche minorenni tra le persone a cui è stato somministrato il vaccino anti-Covid. Almeno cinque casi di adolescenti (fra i 14 e i 15 anni) scoperti durante le verifiche in corso nell’ambito di un’inchiesta penale, affidata ai Nas, e di una amministrativa condotta dal Nirs, il Nucleo ispettivo regionale sanitario. La presenza di minori tra i soggetti che hanno ricevuto le dosi è questione delicata: il vaccino agli under 16 in Italia non è consentito, quindi la sua somministrazione è irregolare non solo sotto il profilo etico. Chi indaga va con i piedi di piombo e mira innanzitutto a chiarire se quelle date di nascita, che indicano 14 e 15enni, non siano errori. L’inchiesta coordinata dal pm Baldo Pisani e dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli è attualmente senza indagati né ipotesi di reato, ma fa il paio con indagini parallele aperte dalle Procure di Lecce, Brindisi, Trani e Foggia. Le verifiche svolte dai Nas sono nei centri vaccinali e nelle Rsa, dove pure sembra siano stati vaccinati molti abusivi. (repubblica)