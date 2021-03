Gli imprenditori pugliesi investono online: trend in crescita anche nel 2021

Investire online: è questo il trend che ha caratterizzato il 2020 e che continua a manifestare segni di crescita importanti anche per il 2021. Se in alcune regioni non si è trattato di una novità, in altre zone d’Italia come la Puglia erano ancora molti gli imprenditori restii a destinare risorse al web marketing ma si sono dovuti presto ricredere. È stato infatti grazie a questo cambiamento di strategia che diverse attività in Puglia non sono crollate sotto il peso del Covid e sono riuscite a portare avanti un business di successo. Con l’impossibilità di aprire e l’evidente riduzione dei clienti all’interno delle rivendite fisiche, investire online è stata una scelta obbligata per molti. Scelta che però, con il senno di poi, si è rivelata vincente perché ha permesso a tantissime realtà di aprirsi al futuro, portando avanti un’idea di business innovativa ed efficace.

Dai portali turistici al food: la Puglia si apre al commercio elettronico

Alcune realtà imprenditoriali in Puglia avevano già compreso da tempo che internet rappresenta una grandissima risorsa e sono proprio queste società ad aver subito in misura inferiore i risvolti del Covid. Quando il Governo ha imposto misure restrittive, l’unica alternativa valida per continuare a vendere è stata il commercio elettronico. Le grandi aziende che già avevano investito online si sono trovate senz’altro avvantaggiate, mentre quelle che avevano sottovalutato questa risorsa hanno cercato di rimediare in tempi rapidi.

Oggi, il trend parla chiaro: nell’ultimo anno si è registrata una crescita esponenziale degli investimenti online, che non riguardano solamente la creazione di un portale e-commerce ma anche e soprattutto campagne di marketing e SEO mirate.

SEO: la chiave del successo online

La SEO: un’attività che fino a qualche anno fa era a molti sconosciuta ma che oggi si rivela la chiave del successo per chiunque intenda vendere online. Non è sufficiente infatti avere un portale, perché per quanto ben fatto se nessuno lo trova è difficile che si riesca a raggiungere il proprio target. Per acquisire clienti è indispensabile rendersi visibili nei motori di ricerca ed è questo il fine ultimo della SEO. Questa attività permette ai siti web di posizionarsi all’interno di Google, il che oggi è fondamentale per ottenere la visibilità necessaria e implementare le proprie vendite online.

Gli imprenditori pugliesi che hanno investito nella SEO

Gli imprenditori pugliesi che hanno investito nella SEO e che hanno raggiunto un grande successo si sono rivolti a professionisti del settore. Purtroppo oggi è ancora difficile trovare dei veri e propri esperti, perché questa è un’attività relativamente recente e non a caso i migliori consulenti di SEO si trovano tutti a Milano: città che per prima ha colto le potenzialità del web marketing.

La mossa vincente per gli imprenditori pugliesi è stata quella di rivolgersi a SEO Leader consulente SEO ormai conosciuto ed estremamente valido. Basta visitare il portale ufficiale per comprendere la serietà di questo professionista, che tra l’altro offre numerosi consigli gratuiti direttamente online. Destinare budget al web e rivolgersi alla persona giusta: sono state queste le mosse vincenti compiute dalle aziende pugliesi che anziché soffrire la crisi sono riuscite ad implementare il proprio business nell’ultimo anno. Un esempio che dovrebbero seguire tutti. (nota stampa)