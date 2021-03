I MANESKIN. Una canzone contro l’ammutolimento collettivo

Le parole sono importanti. Anzi a volte sono tutto. Sono più importanti dei pensieri, perchè senza di esse questi rimangono muti, paralizzati in un silenzio che li spoglia. Non ho visto Sanremo, ho solo letto il testo della canzone dei Maneskin che hanno vinto e dopo ascoltato la loro canzone, subito oggetto di discussione con i miei alunni di liceo. Qualcuno ha parlato di blasfemia o di dissacrazione. Altri invece hanno esultato e osannato. Chi ha ragione?

Forse nel loro linguaggio, che è quello dei giovani di questa nuova generazione, più che blasfemia io vi ho colto un grido, un anelito, una sorta di sana e giustificata trasgressione. Ma soprattutto un grande tentativo di riaprire gli spazi chiusi, una sorta di inno alla libertà che incita ala ribellione. Infatti ci sono passaggi interessanti che esprimono una tensione, una specie di travaglio che vuole assumere anche il sapore di una rivoluzione. Una rottura che vuole preparare questa generazione a fare un salto, per osare laddove gli adulti hanno paura di arrivare. Certamente una canzone figlia di questa pandemia, che, come ha scritto qualcuno, vuole essere una “risposta simbolica alle nostre nuove prigionie”.

Nella canzone si parla di un’altezza senza Dio che getta tutti in un profondo oblio. “Scritto sopra una lapide/In casa mia non c’è Dio/Ma se trovi il senso del tempo/Risalirai dal tuo oblio/…Con ali in cera alla schiena/Ricercherò quell’altezza”. D’altronde c’era da aspettarselo. E’ normale fare oggi queste affermazioni. Nulla di nuovo sotto il sole da quando Nietzsche ha sentenziato che “Dio è morto” già da molto tempo. Non sappiamo però se è un’accusa o una constatazione. Una promessa di futuro migliore o una irrinunciabile nostalgia. Un desiderio da coltivare sotto altra forma o una specie di liberazione. Una cosa è certa: il Dio degli adulti a volte è un Dio noioso e stanco, a volte anche inutile, accomodante, per nulla trasgressivo come invece di fatto Egli è e come i giovani se lo aspettano.

Ma il titolo della canzone ci porta da tutt’altra parte: “Zitti e buoni”. Quasi una contestazione nei confronti di chi li vuole assonnati e rassegnati, addomesticati con facili distrazioni e che per anni ha tolto loro la parola. O che forse la parola non gliel’ha mai data. Di chi li vuole ammutolire per non sentirsi dire dove e perchè ha fallito.

Una generazione stanca di sentirsi dire da adulti incoerenti e infantili solo bugie sul futuro che da promessa si sta invece sempre più trasformando in minaccia.

Un titolo, quello di “Zitti e buoni”, che va letto al contrario e perciò fuori luogo, perchè i luoghi, almeno quelli ufficiali, per i giovani sono già tutti occupati da adulti che non alcuna intenzione di lasciare loro la scena. Un titolo che, dai margini dei tanti poteri di oggi, invita a non starsene zitti e buoni, ma a uscire e a cambiare. A gridare la voglia di essere più protagonisti, per forzare le inerzie e i ritardi di un modo adulto che in fondo vuole tutto e subito solo per sé.

Insomma una canzone contro la gerontocrazia che a tutti i livelli domina la scena sociale, politica e culturale di questi ultimi anni. Un grido che vuole sforare l’ammutolimento collettivo che lascia spazio solo al vuoto chiacchiericcio da intrattenimento spicciolo. Una canzone che dice quanto e che cosa nell’universo giovanile da molti anni viene zittito. Forse sono le domande che i giovani si portano dentro. Domande mute, domande di senso, taciute o silenziate, rimosse e fraintese, ma che ora loro, come dice il testo, le sentono come portate dal “vento di cui senti l’ebbrezza”.

Molti poi hanno detto che è un inno alla diversità. Un modo per omaggiare chi non si adegua. Certo la diversità si può dire in tanti modi. Senza scontrarsi, senza sporcare le parole per fare una rivendicazione. E poi non c’è bisogno di essere diversi da qualcuno per essere se stessi. Si può essere “fuori di testa” per sentirsi diversi, ma non come loro, cioè come quelli che hanno preso la via corta per arrivare ala felicità. E allora, più che “fuori di testa”, forse si tratta di riaccendere altri spazi presenti nelle nostre teste. Non appiattirle per omologarle, ma lasciarsi sorprendere e spiazzare per accogliere e ospitare proposte inedite.

Una cosa comunque pare essere interessante: l’aver messo in evidenza che questa è una generazione che si sente messa fuori: “Troppe notti stavo chiuso fuori/Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni/Sguardo in alto tipo scalatori/Quindi scusa mamma se sto sempre fuori”. Ed è chiaro che non si sono messi fuori loro da soli, ma qualcuno ce li ha messi. Illudendoli e usandoli. Se ne sono accorti, ed è giusto che ora si ribellino, o che vogliano rientrare, anche se si rendono conto che non è per nulla facile: “Scusami ma ci credo tanto/Che posso fare questo salto/Anche se la strada è in salita/ Per questo ora mi sto allenando”.

E allora che cosa chiede questa canzone? Forse un respiro, un bagliore di luce rimasto troppo tempo soffocato. Si chiama coraggio. Una risalita capace di “scalare le rapide” per farci uscire da stereotipi accettati in fretta e con superficialità. Uno spazio nuovo per ridare la parola a ciò che è stato taciuto in nome di un benessere che si è rivelato in fondo un inutile e grande vuoto. Quasi un fondo senza fondo. Un invito a guardare fuori i recinti rassicuranti che questa pandemia ha spazzato via. Ma la gente non è pronta, perché la “gente parla/purtroppo parla/ non sa di che cosa parla”. E allora, ecco che la canzone si fa invocazione: “Tu portami dove sto a galla/Che qui mi manca l’aria”.

Che strana questa canzone! All’inizio sembrava essere una dissacrazione, con parolacce e trasgressioni, ora invece, alla fine si è rivelata essere un forte grido di redenzione! Un tentativo di scalare la difficile e ardua via del processo di liberazione.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 08 marzo 2021