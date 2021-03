“Manfredi-AMO”. Tra via Maddalena, l’Arco Boccolicchio e Re Manfredi (IV)

(STATOQUOTIDIANO – RADIO MANFREDONIA CENTRO, ore 21). La città di Manfredonia è ricca di luoghi avvenenti e caratteristici, come l’Arco Boccolicchio e la via antistante ricca di case rivestite di bianco che, nelle ore assolate, risplendono di quel fascinoso chiarore, tipico dei paesi mediterranei.

Il sapore della storia si diffonde fino a via Maddalena, una delle strade più antiche, ma come spiegherà l’architetto Di Lauro verso la fine della puntata, non è l’unica via ‘del passato’, denotando come alla sua nascita primordiale, se ne affianca un’altra che studi accertati definiscono ancora più primitiva, ovvero via Tribuna.

Ed infine una puntatina al Castello, luogo d’incanto dove di fiabe se ne potrebbero ambientare molte, anche se la più bella è il suo essere lì sempre presente, dinanzi ad una distesa sterminata di mare che ne sposa a meraviglia l’antico con il presente; il sodalizio turistico più prezioso di Manfredonia.