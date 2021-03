Vieste, partito il progetto “Gatti in Citta” che tutela animali e ambiente

Vieste, 08 marzo 2021. Ancora una volta arriva da Vieste un innovativo progetto a favore non solo degli animali ma anche dell’ambiente e del decoro urbano. “Gatti in città” realizzato dall’Assessore alla Tutela Animale e Ambiente Vincenzo Ascoli, in collaborazione con LNDC Vieste e Associazione Ristoratori del Centro Storico, è la nuova frontiera della convivenza in area urbana con i gatti, convivenza spesso non semplice poiché genera situazioni come piattini di cibo per le strade, deiezioni nei vicoli, cattivi odori durante i periodi caldi, gesti di intolleranza verso gli animali.

Il progetto ha visto l’istituzione di nuove colonie feline, la formazione per i tutori, rilascio del patentino e la collocazione di 10 casette nelle aree urbane. Le casette non sono solo luogo di riparo per gatti ma hanno all’interno 2 piani: in basso un vano per la lettiera e uno separato per cibo ed acqua, mentre al piano superiore una zona notte con uscita secondaria in caso di pericolo.

“Con questo progetto” afferma l’Assessore Vincenzo Ascoli ” vogliamo, ripristinare il decoro urbano, diminuire la popolazione felina dove in eccesso, con le sterilizzazioni e garantire agli animali una condizione di vita ottimale attraverso lo sguardo attento dei tutori ai quali forniamo cibo, veterinario, medicinali e area di degenza. Solo cosi si potrà avere una convivenza equilibrata tra uomini e animali. Purtroppo le deiezioni maleodoranti, il cibo buttato ai gatti per strada non solo non sono un bello spettacolo per la città, ma spesso finiscono per generare intolleranza verso gli animali stessi. Ora abbiamo ordinato altre gabbie trappola e guanti antigraffio per facilitare ai tutori la cattura dei gatti da sterilizzare. Ritengo che in un paese civile si debbano trovare soluzioni di buona convivenza e non scacciare i gatti che sono utilissimi anche a tenere lontani topi che per la salute dell’uomo possono essere molto dannosi”.

fonte: Comune di Vieste