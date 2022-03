Auguri a tutte le 1.500 donne di Casa Sollievo della Sofferenza

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 08/03/2022 – “In Casa Sollievo della Sofferenza le prime donne che furono chiamate a lavorare vennero impiegate nel cantiere dell’Ospedale, agli inizi degli anni 50.

Grazie alle loro mani piccole e svelte, si occuparono di posare i pavimenti e le piastrelle a mosaico. Poi la Scuola Convitto le introdusse al lavoro di infermiera, oltre che nei servizi essenziali. Oggi sono chirurghe, e professioniste di ogni settore, e spesso anche mamme, sempre in bilico tra lavoro e famiglia, perché sia a lavoro sia in famiglia c’è un gran bisogno di loro. Auguri a tutte le 1.500 donne di Casa Sollievo, mettono il cuore in ogni cosa che fanno”.