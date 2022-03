Florian Lettl: “Alcuni quadri di mio padre sono ancora attuali”

Persone in fuga si accalcano sotto un ponte distrutto. Stanno lasciando Irpin, a nord-ovest di Kiev. Quando mi sono imbattuto in questa foto dell’Irpin nella Süddeutsche Zeitung di oggi, mi sono chiesto come mio padre potesse guardare al futuro in questo modo. Molte delle sue immagini possono essere comprese solo dopo molti anni. Uno dei motivi per cui le sue immagini toccano emotivamente molti spettatori.