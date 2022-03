Manfredonia. Festa della donna in casa per la vita (FOTO)

StatoQuotidiano.it, 08 marzo 2022. In occasione della Festa Della Donna Martedì 8 Marzo, la Casa per la Vita “Franco Basaglia” gestita dal Consorzio Metropolis, operante da oltre vent’anni nel campo sociale per l’integrazione e l’inclusione di pazienti con disturbi psichiatrici, festeggia la giornata ricordando l’importanza delle donne nella nostra società.

Insieme all’equipe educativa sono state organizzate attività di lettura ed informazione, per gli ospiti della struttura che hanno ricordato le donne della fabbrica Cotton di New York uccise nell’incendio, tramite la visione di filmati inerenti la storia.

Gli ospiti hanno realizzato un cartellone per celebrare la figura della donna prendendo come icona quella di Alda Merini, scrittrice e poetessa dei Navigli.

Ella soffriva di un disagio psichiatrico, dopo anni di sofferenze nei manicomi beneficiò della rivoluzione culturale apportata da Franco Basaglia, considerato lo psichiatra italiano più influente del XX secolo.

Ogni uomo ha regalato una mimosa, un gesto gentile e galante per le donne presenti in struttura. In seguito, ognuno di loro, si è cimentato nella lettura di alcuni passi di una delle due poesie prese in considerazione di Alda Merini intitolata: “A Tutte Le Donne”, la stessa è stata poi ritagliata e inserita all’interno del cartellone.

Nella seconda parte dell’attività è stata ricordata anche la meravigliosa poesia dedicata dalla stessa Alda Merini a Franco Basaglia intitolata “Il Giardiniere Dei Folli”:

Il vento, la bora, le navi che vanno via

Il sogno di questa notte

E tu

Eterno soccorritore

Che da dietro le piante onnivore

Guardavi in età giovanile

I nostri baci assurdi

Alle vecchie cortecce della vita.

Come eravamo innamorati, noi,

laggiù nei manicomi

quando speravamo un giorno

di tornare a fiorire

ma la cosa più inaudita, credi,

è stato quando abbiamo scoperto

che non eravamo mai stati malati.

Franco Basaglia fu il “giardiniere”, “ l’eterno soccorritore” degli uomini e delle donne che soffrivano di questi disturbi mentali e permise loro la metamorfosi e la fioritura all’interno della società, e proprio per questo che la Casa per la Vita ne assume il nome.

A cura di Matteo Prencipe (Educatore Professionale)