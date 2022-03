StatoQuotidiano.it, 08 marzo 2022. Anche quest’anno, a venti giorni prima dell’arrivo della Primavera, nel territorio dell’agro sipontino sono nate piante spontanee di orchidee dalla bellezza mozzafiato.

Nel nostra zona, nel periodo che precede la stagione primaverile, crescono da sempre, sterminate piante di ferule ma nel contempo, da moltissimi anni sbocciano meravigliose orchidee spontanee. Se venite a Manfredonia, in questo periodo, e mi rivolgo in particolare agli esperti e agli amanti della natura, insieme a qualche amico esperto di orchidee di Manfredonia, vi accompagniamo nei siti dove crescono le nostre incantevoli piante di orchidee.

Lo stesso invito, lo rivolgo quest’anno, alle maestre delle scuole primarie, a portare i ragazzi di 4^ e 5^ classe per una escursione nei prati che circondano il cimitero a far conoscere agli alunni le nostre bellissime orchidee. Se avete bisogno di esperti accompagnatori, potrei interessare l’amico Franco Giordano, appassionato cultore di orchidee di Manfredonia. Me lo fate sapere e ci organizziamo.

Voglio evidenziare, che in questo, periodo, poiché la temperatura è ancora fredda non ci sono serpenti “vipere” perché sono ancora in letargo. Voglio, evidenziare altresì, che quest’anno (oltre alle solite aree del nostro agro dove crescono copiose le diverse specie di orchidee e in particolare la stupenda “Ophrys sipontentis” tipica del territorio sipontino), in zona area esterna cimiteriale, sono cresciute spontaneamente numerose e bellissime orchidee, rispetto agli anni precedenti. Una cosa che chiedo a tutti, di non calpestarle e di non spiantarle, ma solo ammirarle e fotografarle, perché sono delle vere opere d’arte che ci regala la natura.Tra le orchidee che crescono rigogliose nell’agro sipontino voglio ricordare: la “Barlia Robertiana”, la “Orchis Collina”, la “Orchis Italica”, la “Orchis Morio”, la “Orchis Papilioneacea”, la “Orchis ustulata” e poi le varie specie della “Serapias”. Va sottolineato, che il Gargano, per la particolare posizione geografica e la peculiare morfologia del territorio, va considerato un vero paradiso per la fioritura ogni anno di una enorme quantità di orchidee spontanee dalla mirabile bellezza, in particolare nel territorio di Mattinata. Il genere più diffuso nel territorio garganico è quello Ophrys.

Anche se il momento che stiamo attraversando è difficile, vuoi per questa malefica pandemia che ci perseguita ancora e poi (con l’ingiustificata invasione dell’Ucraina, pianificata e voluta dal dittatore russo Putin, che sta provocando morte e distruzione e che potrebbe scatenare la terza guerra mondiale), vale la pena, trascorrere anche poche ore in mezzo alla natura. Il tentativo è quello, di rilassarsi un po’ e cercare di sopravvivere in un momento così drammatico e terribile che stiamo ancora vivendo per una invisibile e mortale pandemia e per una guerra assurda che ha messo in subbuglio e in crisi non solo l’Europa, ma il mondo intero.

