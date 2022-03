Rotice: “Se le donne abbassassero le braccia, il cielo cadrebbe”

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/03/2022 – “Si è svolta questa mattina, in una giornata fortemente simbolica a livello internazionale, l’inaugurazione della mostra fotografica “Serenità” organizzata nel Chiostro comunale dal Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Manfredonia “Rinascita donna” gestito dal Consorzio Opus e dalla sua consorziata Do.mi Group.

Hanno preso parte il Sindaco Gianni Rotice, l’Assessore al Welfare Grazia Pennella, il Presidente del Consorzio gestore Opus Carlo Rubino, la fotografa Lucia Di Pierro, tutta l’equipe del CAV, Oksana Kosmynka rappresentante della comunità ucraina di Manfredonia ed una scolaresca dell’Istituto comprensivo “Giordani-De Santis”. La fotografa, Lucia di Pierro, ha reso la sua macchina fotografica strumento per immortalare il riscatto, la riappropriazione di un bene dal valore inestimabile…la libertà di decidere per se stesse.

Il titolo della mostra fotografica è diventato SERENITA', con la quale il vissuto di ogni donna ha potuto suggere la linfa vitale per il suo riscatto. Donne seguite negli anni dai centri antiviolenza del Consorzio Opus che si sono volute raccontare oggi, dando testimonianza di un percorso certo difficile ma che conduce, con l'ausilio delle professioniste sempre al loro fianco, a quella consapevolezza del loro vissuto necessaria per andare avanti con tutta la forza di cui sono capaci.

Simbolo di questa giornata, per un’Amministrazione nella quale è ampia e di primo piano la presenza femminile nei ruoli tecnici ed istituzionali (3 Assessori, il Presidente del Consiglio comunale e 9 consiglieri), è la sig.ra Oksana in rappresentanza di tutte le donne ucraine che – con amore, coraggio e determinazione – stanno lottando per la libertà e la pace proteggendo i più deboli”.