MANFREDONIA (FOGGIA), 08/03/2022 – (style.corriere) Sarà Wonder Woman a tenere compagnia ai telespettatori durante la serata televisiva di Italia 1 prevista per martedì 8 marzo. Il film, che andrà in onda in prima serata, risale al 2017 ed è stato diretto dalla regista Patricia Lea “Patty” Jenkins conosciuta soprattutto per aver girato Monster con Charlize Theron nei panni della serial killer statunitense Aileen Wuornos. Il film per cui l’attrice vinse l’Oscar.

Tra le curiosità che riguardano il film Wonder Woman sicuramente troviamo le location in cui la pellicola è stata girata. La storia, infatti, oltre al Regno Unito e alla Francia ha visto una parte del set impegnata anche nel sud Italia.

Per la precisione gli attori hanno recitato in diversi luoghi come i Sassi di Matera e il Castello del Malconsiglio (in Basilicata). Non solo: anche il Castel del Monte e poi in Gargano (tra le zone della Baia delle Zagare e Baia di Vignanotica), senza dimenticare la Puglia e la Campania a Marina di Camerota. (style.corriere)