Una mimosa per le donne ucraine

FOGGIA, 08/03/2022 – “In questa Giornata Internazionale dedicata alle donne non ci sarebbe niente da festeggiare, quanto piuttosto fare silenzio nel rispetto delle tante donne ucraine che sono rimaste nel loro Paese a difendere la loro terra martoriata da una guerra che vuole negare la libertà e l’indipendenza a una nazione, e di quelle che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e i loro affetti per portare in salvo i propri figli.

Nel 2022 non è concepibile che si debba ancora discutere di guerra e di canali umanitari per mettere in salvo bambini, donne, anziani, disabili e famiglie intere. Nelle guerre si perdono sempre delle vite umane e oggi, al ricordo delle violenze e delle discriminazioni subite dalle donne di tutto il mondo, si aggiunge il pensiero per la brutalità di questa guerra (e di tutte le altre) che avrà come sempre vinti e vincitori, ma che, come dice Brecht, tanto da una parte quanto dall’altra a farne le spese sarà sempre e solo la povera gente”.

Antonio Pietro Totaro Presidente OCPDDS.