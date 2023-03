Avellino – Foggia: vietata le trasferta ai tifosi residenti in provincia di Foggia

FOGGIA, 08/03/2023 – (Marco Festa lacasadic.com) Divieto di trasferta per i tifosi del Foggia, impegnato domenica 12 marzo alle 17:30 al “Partenio-Lombardi” contro l’Avellino.

Ufficiale infatti il provvedimento da parte del prefetto di Avellino, con l’attivazione della prevendita dei biglietti destinata unicamente ai tifosi campani e proibita, di conseguenza, ai residenti a Foggia e provincia per tutti i settori dello stadio del capoluogo irpino. Non più tardi dello scorso primo marzo l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva invitato la Lega Pro a informare i club di non avviare la vendita dei biglietti in attesa delle valutazioni del CASMS: “Il prefetto di Avellino, con provvedimento notificato al presidente dell’Avellino calcio, al presidente del Foggia calcio, al sindaco di Avellino ed alla Lega Pro, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi validi per la gara Avellino – Foggia ai residenti in provincia di Foggia. Pertanto il settore ospiti resterà chiuso”. lacasadic.com