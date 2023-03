“Caro Nobiletti, la Provincia ha bisogno di una guida e non di un padrone”

VIESTE (FOGGIA), 08/03/2023 – “Avremmo voluto scriverle una nota per darle il benvenuto a Palazzo Dogana, invece tocca darle il benvenuto negli anni Duemila, evidenziando un modo di parlare vetusto e fuori luogo che ha utilizzato nei confronti dei dipendenti della Provincia e che ci ha lasciato perplessi ed attoniti.

Pertanto, in merito alle dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista all’emittente Foggia Tv, le scriventi OO. SS., per tutelare la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici della Provincia di Foggia, rispediscono al mittente le accuse di ‘sciatteria amministrativa’ sottolineando invece il grande lavoro che viene svolto quotidianamente a Palazzo Dogana ed in Via Telesforo, nonostante i dettami legislativi abbiano fortemente penalizzato le Province in termini di personale.

Non è facile, infatti, mandare avanti una macchina così grande e che si occupa di un territorio vasto ed eterogeneo come quello della Capitanata con una tecnostruttura ridotta all’osso. Eppure, negli ultimi anni, a prescindere dal colore politico, tutti i dipendenti hanno continuato ad operare con serietà, correttezza e professionalità, ottenendo risultati importanti.

Vorremmo farle notare, Presidente, che presso la Provincia non ci sono schiavi e che quindi non si era in attesa di padroni che ne scandissero i tempi, ma come in ogni pubblica amministrazione (e ci auguriamo anche in quella di Vieste) vi sono donne ed uomini che si adoperano alacremente per raggiungere obiettivi strategici. E a proposito di obiettivi, questi vengono indicati dal Presidente nelle linee programmatiche e purtroppo ad oggi ci tocca constatare che ancora nessuno ha il piacere di conoscere le sue.

Siamo sicuri che le infelici esternazioni siano solo un incidente di percorso e che presto possa rivedere, con i fatti, il suo giudizio sulla tecnostruttura della Provincia di Foggia. Noi siamo pronti ad un chiaro confronto per sostenere e tutelare l’efficienza dell’operato dei lavoratori e delle lavoratrici che sicuramente sapranno riconoscere in lei una guida pronta ad adoperarsi per il bene della nostra Capitanata”.

FP CGIL – CISL FP – UIL FPL

Ricucci – Perulli – Giorgione