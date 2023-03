“Farò tremare Manfredonia”: caso di revenge porn a Storie italiane su RAI1

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/03/2023 – (Alessandro Nidi ilsussidiario.net) Una vittima di revenge porn, a volto coperto e con il nome di fantasia Maria, è stata intervistata ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 7 marzo 2023.

La donna da due anni a questa parte non vive più serenamente e ha anche tentato il suicidio dopo essere stata ricattata dal fisioterapista che la curava e con cui ha avuto una relazione: “Da quando ho interrotto il rapporto con quell’uomo, non pronuncio più il suo nome, perché mi provoca ansia – ha asserito la diretta interessata –. Si è rivelato il mio peggiore incubo. A seguito di un incidente stradale, necessitavo di cure fisioterapiche e decisi di rivolgermi a lui. Avevamo stretto un rapporto amichevole: lui era simpaticissimo, gentilissimo, ironico, un uomo brillante”.

Fra gli sms mandati su WhatsApp alla vittima di revenge porn dal fisioterapista, ve ne è uno che recita: “Davvero pensavi di lasciare un leader e numero uno al mondo come me? Ho le tue foto nuda e saranno tutte pubblicate su internet”. Non solo… Maria ha aggiunto: “Dopo avere appreso la gravità della cosa, io sono svenuta. Lui ha dichiarato esplicitamente di avere mie foto intime inequivocabili e ‘farò tremare Manfredonia. Ti farò uccidere da sola’”. ilsussidiario.net