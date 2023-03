Manfredonia: “Il nostro saluto alla Dott.ssa Teutonico, Ciao Dottorè”

Manfredonia (Fg), 8 marzo 2023 – Una lettera, un saluto dedicato alla dottoressa Teutonico, letta con commozione questa sera dai suoi collaboratori, alla fine della celebrazione tenutasi nella chiesa Sacra Famiglia di Manfredonia.

Una perdita durissima quella della Dott.ssa Ermidia Teutonico,

stimato Dirigente Medico del Centro Ambulatoriale A. Cesarano di Manfredonia- Dipartimento di Riabilitazione. Un grave lutto che ha colpito la città di Manfredonia, tra colleghi, pazienti e conoscenti, tutti ancora basiti per l’accaduto.

Si riporta di seguito il testo in ricordo dell’amata dottoressa:

“Le mie ragazze”, come amorevolmente ci chiamava, sono qui con lei per l’ultimo saluto.

Sono tante le parole che vorremmo dirle…

Scriverle questa lettera ci ha dato l’opportunità di far affiorare tanti ricordi… come quando rivestiva il ruolo di dirigente diventando un generale… Il generale teutonico come lei stessa si definiva, oppure quando ci teneva a descrivere l’organizzazione gerarchica del Servizio e disegnava una piramide, ribadendo che lei occupava il vertice, che significava non tanto potere ma soprattutto impegno, responsabilità e spirito di servizio.

Ha sempre preteso il massimo da tutti noi, in termini di competenza, di affidabilità e di responsabilità, almeno quanto lo pretendeva da se stessa.

Ha reso ciascuno di noi un professionista migliore. E’ stata in grado di cogliere in ognuno le potenzialità che a volte neanche noi immaginavamo di avere, e ci ha dato la possibilità di crescere professionalmente.

Ma non si fermava solo al lavoro… aveva uno sguardo ampio, che andava ben oltre…

Quante volte, nei nostri momenti di difficoltà, che la vita inevitabilmente ci riserva, di fronte alle nostre fragilità ha abbandonato le vesti del dirigente e ci ha fatto sentire la sua vicinanza, ci ha incoraggiati, ci ha sostenuti e ci ha aiutati a trovare soluzioni ai nostri problemi, proprio come avrebbe fatto con una persona a lei cara.

Ci ha voluto tanto bene e questo noi l’abbiamo sempre saputo…

In questi due anni senza di lei abbiamo affrontato non poche difficoltà, ma nonostante la sua lontananza fisica siamo riusciti a cavarcela perché , come fa un buon maestro, lei ci ha resi capaci di camminare da soli, ci hai portati verso l’autonomia.

Abbiamo continuato a lavorare come lei ci hai insegnato perchè il Centro continuasse ad offrire un servizio efficiente a tutti i pazienti, in particolare ai più fragili e ai più piccoli…

i bambini, i nostri bambini e le loro famiglie che tanto le stavano a cuore.

Tutti… I suoi pazienti, i suoi bambini con le loro famiglie la ringraziano infinitamente per il costante e amorevole operato.

Noi dipendenti siamo orgogliosi di aver lavorato per lei e con lei… Alla fine della sua vita ci ha lasciato un ultimo monito… anzi ci ha indicato ancora una volta una strada da percorrere per continuare a crescere e a vivere in pienezza: CHI VUOLE IMPARARE, DEVE SAPER ASCOLTARE! Noi, seguendo il suo suggerimento, ci metteremo “in ascolto” e siamo certi che lei continuerà a camminare con noi.

Ciao Dottorè