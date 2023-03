Meteo Puglia, una nuova perturbazione porterà piogge e vento forte: ecco quando

FOGGIA, 08/03/2023 – (Stefano Rossi ilmeteo.it) Le previsioni per i prossimi giorni parlano chiaro e ci indicano che una nuova perturbazione è pronta a transitare sul nostro Paese entro Venerdì 10 Marzo, interessando diverse regioni.

In questa prima parte di settimana l’Italia è sferzata da tese correnti occidentali, relativamente miti e umide, che stanno mantenendo un contesto meteorologico a tratti incerto, soprattutto sui settori più esposti alle correnti occidentali, ovvero quelle tirreniche, dove si addensano maggiormente nubi foriere anche di qualche pioggia sparsa. In questo letto di correnti oceaniche, seppur a fasi alterne, riescono a inserirsi alcune perturbazioni e una di queste, che raggiungerà il nostro Paese entro la giornata di Venerdì 10 Marzo, regalerà preziosissime piogge ai nostri tanto assetati territori, fortemente attanagliati da un grave deficit idrico.

Ma andiamo con ordine. Intanto ci attende un Giovedì 9 tutto sommato tranquillo e in gran parte asciutto, eccezione fatta per qualche piovasco limitato alle sole zone del basso Tirreno e agli angoli più orientali del Friuli Venezia Giulia. Per il resto sarà una giornata dal profumo primaverile con i classici cieli temporaneamente sporcati da nub, in apparenza minacciose, ma ancora avare di precipitazioni, il tutto condito da un contesto climatico decisamente mite, da Nord a Sud.

La nostra attenzione si concentra tuttavia su Venerdì 10 quando una coraggiosa perturbazione, a dire il vero anche ben organizzata, provocherà un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche, principalmente a carico del Centro-Sud peninsulare. Le precipitazioni più importanti si concentreranno su gran parte del comparto tirrenico: a rischio saranno Toscana, Umbria, Lazio, Campania e i settori centro-settentrionali della Calabria. Su queste zone la pioggia potrà anche assumere carattere di rovescio temporalesco.

Ma anche su altre regioni sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano, in particolare sul resto del Sud, su alcuni angoli del Triveneto, sulle Marche, localmente in Puglia e infine su parte di Alpi e Prealpi.

Per capire meglio la distribuzione e gli accumuli di precipitazione previsti, vi proponiamo la cartina qui sotto, riferita proprio a Venerdì 10 Marzo: attenzione alle aree colorate in blu scuro dove si potrebbero cumulare quantitativi di pioggia anche prossimi ai 40 mm (40 litri per metro quadrato), mentre registreremo accumuli inferiori in quelle evidenziate con il colore azzurro. Precipitazioni previste per Venerdì 10 Marzo

Si tratterà di piogge assai preziose, anche se quelle più importanti non si registreranno nelle zone dove ce ne sarebbe maggiore bisogno, nella fattispecie il Nordovest, dove la siccità sta diventando sempre più preoccupante. Siamo tuttavia ancora in Marzo, un mese spesso pazzerello che potrebbe ancora portare delle piogge su queste zone e perché no, anche utilissime nevicate sulle rispettive montagne. ilmeteo.it