Monte Sant’Angelo, 29 donazioni di sangue di donne in onore della festa delle donne

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 08/03/2023 – “Oggi é stata una giornata meravigliosa per l’Avis di Monte Sant’Angelo con ben 29 donazioni di sangue esclusivamente di donne in onore della festa delle donne.

Ringraziamo il Comune di Monte Sant’ A ngelo per aver patrocinato questo meraviglioso evento grazie all’Assessorato al Welfare con Lea Basta abbiamo potuto realizzare questo evento tutto al femminile in questo giorno dedicato alle donne. Ringraziamo Teniamoci per Mano Onlus – Distretto G argano per aver animato la giornata dando allegria e sorriso a tutte le donatrici presenti. Ringraziamo l’équipe del Servizio trasfusionale dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e al mitico autista dell’auto emoteca provinciale Vito. Il dono é donna. Dona il tuo sangue”. Lo riporta l’ Avis Monte Sant’Angelo.