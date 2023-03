Revenge porn a donna di Manfredonia. “Lo amava ma è stata vittima di una violenza inaudita”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 08 marzo 2023. Pende davanti al tribunale monocratico di Foggia, giudice dottor. Giannone, un procedimento penale proposto da una stimata paramedico del territorio. L’imputato risponde di revenge porn a carico della stessa.

L’uomo per vendicarsi dell’abbandono ha fatto girare dei video che li riprendevano in posizioni intime ad amici e conoscenti. Il video ha raggiunto in breve i telefoni di tantissimi cittadini di Manfredonia e la signora ha divuto smettere di lavorare per un periodo e farsi supportare da una psicologa e una psichiatra.

“Ricordo con tristezza il momento in cui la signora è entrata in studio: tremava, era a testa bassa e piangeva. Abbiamo ascoltato molteplici testimoni, tutti concordi nel raccontare come avessero ricevuto i video e chi li aveva inviati”, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia.

“La linea della difesa si fonda sulla volontarietà di effettuare il video da parte della persona offesa. La mia assistita, ovviamente, non ha mai dato il consenso alla divulgazione e, onestamente, non avrebbe mai potuto immaginare che l’uomo che amava potesse fare una azione così violenta e subdola”.

“Siamo in attesa di ascoltare cosa l’imputato potrà dire a sua discolpa. Certo è che, fino ad ora, non ha mai chiesto scusa”.

“In occasione della celebrazione dell’otto marzo voglio perciò rivolgermi a tutte le donne perché denuncino chi commette violenza, fisica e psicologica, nei loro confronti. Personalmente seguo tanti altri processi in cui le vittime sono donne. Donne sempre più maltratrate e molto spesso violate nella sfera più intima. Alcuni processi sono già finiti con la condanna del persecutore, altri sono ancora pendenti, ma sono certa che otterremo la condanna. Sebbene lo Stato abbia introdotto figure nuove a tutela delle donne come il revenge porn ed il codice rosso, sono convinta che, alla punizione, si debba associare uno sforzo educativo da parte delle scuole, delle famiglie, dei servizi sociali”.

“Dobbiamo noi donne prenderci cura una dell’altra e vigilare su noi stesse, sulle nostre amiche, sulle nostre figlie. Purtroppo la strada è molto lunga. Solo con l’impegno di tutti la mentalità cambierà. Solo con il protagonismo ed il convincimento personale di ogni donna del suo valore e di quello delle altre donne la strada sarà più breve. Buona festa della consapevolezza, forza e solidarietà a tutte noi”, conclude l’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia.