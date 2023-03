Seasif a Manfredonia, Basta: “Il gioco vale la candela? Io credo di no”

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/03/2023 – “Il consiglio comunale odierno, come tutti ben sappiamo, è un consiglio monotematico su un argomento tanto importante quanto delicato giunto alla ribalta delle cronache locali nell’ultimo periodo, ossia la proposta di un insediamento produttivo e industriale da parte della società Seasif nell’area industriale ex Enichem. https://www.statoquotidiano.it/wp-content/uploads/2023/03/Snapsave.app_334792263_595262085784957_4721621460668552746_n.mp4 Ci tengo a sottolineare come tutto ciò che è emerso ultimamente alle luci della cronaca, ma questa Amministrazione ed il sindaco Rotice in primis, più volte sono già intervenuti sul tema sia in sede consiliare sia nelle riunioni istituzionali ad hoc, sia mediante mezzi di stampa. Il punto di partenza è innanzitutto quello di circoscrivere il tutto sia da un punto di vista spaziale e temporale, nonché da un punto di vista sostanziale, ossia “di che cosa stiamo parlando”???

Il progetto proposti da Seasif, che vede i suoi albori con una relazione presentata all’autorità di sistema a fine 2020 riguarda una serie di interventi ed aspetti:

-RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL C.D. PORTO ALTO FONDALI DI MANFREDONIA, con l’attenzione da parte di Seasif sulle banchine a1 a2 a5 (tra l’altro quella optata proprio da Energas), utilizzando i nastri trasportatori per il trasporto del prodotto, movimentando la 1uantita di ben 800mila tonnellate l’anno di questo prodotto (prodotto in realtà non identificato nelle relazioni presentate dalla stessa società, ma che immaginiamo non sia un toccasana dal punto di vista ambientale) -ATTIVITA DI SERVIZI IN CONTO DEPOSITO CON STOCCAGGIO DI 55.000 METRI CUBI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IN ISOLA 2 (Ossia una di quelle rientranti in Area sin, nella quale si vuol fare quindi stoccaggio di combustibili) -LAVORAZIONE DI 2MILIONI DI TONNELLATE ANNUE DI MINERALI TRA CUI BETONITE E POLIMETALLI. Nelle relazioni si parla di trattamento e lavaggio dei materiali, ma al tempo stesso si prevedono schemi di lavorazione con forni rotativi per trattamenti termici, con la quasi certezza di quantità di acque di scarico in misure ingentissime -ATTIVITA DI DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PARI A 3MILA GIGAWATT ANNUI DA INSTALLARE NELL’ISOLA 5, ossia una centrale di potenza di 400MW, raddoppiabile a 800 poiché parliamo di una superficie che può ospitare una centrale di questa portata. Tutto questo, aggravato dalla localizzazione delle opere, ossia nell’area Ex Enichem, rientrante nei Sin, siti di interesse nazionale. Qualunque tipo di insediamento su un simile territorio, non puo sottrarsi quindi a una valutazione di tipo integrato, che tenga conto dello stato delle bonifiche di suolo e sottosuolo, nonché dello stato di inquinamento già presente e dovuto alle aziende già presenti sul posto e sommare il tutto a quello di un nuovo insediamento, si tratta di semplice buonsenso. In termini maggiormente tecnici, parliamo delle VIIAS (Valutazione integrata dell’impatto ambientale e sanitario dell’inquinamento atmosferico).

Con l’aiuto di qualche esperto del settore, ho avuto modo di guardare delle immagini di alcune centrali di trattamento di materiali come betonite e perlite, in Grecia per l’esattezza,e si nota come il verde che circonda l’impianto, è diventato nel tempo tendente al grigio. Esaurito questo excursus tecnico,mi concedo delle brevi osservazioni su qualche tema, temi cavalcati da coloro i quali sono interessati a questo insediamento, forse perché non abitano in questo territorio, o forse per altri tipi di interessi che non ci importano.

1. CONTROLLO AMBIENTALE A chi parla di leggi, citando la legge quadro sull’ambiente del 2006, bisogna ricordare come la stessa, dal punto di vista autorizzativo, non è altro che un copia e incolla del decreto Ronchi del 98, anzi, addirittura per quanto riguarda la disciplina di scarichi nel suolo si ha come riferimento la legge Merli del 76. Inoltre nelle varie autorizzazioni non è prevista la VIIAS di cui ho precedentemente parlato, ma che in altre zone del nostro Paese viene svolta per questo tipo di impianti. Tanto per chiarezza nei confronti di chi, non essendo toccato dal punto di vista ambientale, vuol fare lezioni di leggi a noi e cercare di “tranquillizzare la popolazione”.

2) BENEFICI OCCUPAZIONALI Sfatiamo un altro mito, ossia quello dei tanto decantati benefici occupazionali. La centrale a turbogas di cui ho parlato, potrà far lavorare sì della gente, ma solo per il periodo di realizzazione della stessa, pouche una volta a regime necessita di sole 25 unità, e parliamo di personale altamente specializzato e professionalizzato, quindi non è escluso che lo stesso possa essere preso anche da fuori. Per la stessa movimentazione di betoniera, potrebbero lavorare aziende del posto, il che non è un male, ma questo per ovvi motivi non comporterà mai un incremento occupazionale.

E ALLORA? IL GIOCO VALE FORSE LA CANDELA? IO CREDO DI NO.

Ora mi rivolgo a qualcuno che non è qui presente. La campagna elettorale non è in corso, e di mezzo vi è la salute dei cittadini QUESTA TERRA HA PAGATO TANTO, TROPPO DAL PUNTO DI VISTA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE.

È forse normale che abbiamo uno dei tassi di tumori più alti in assoluto? È forse normale a 26 anni aver già avuto persone a me care e mie coetanee che purtroppo non ci son più a causa di questi brutti mali? E no, NON SONO COINCIDENZE, sono il frutto dei danni ambientali che abbiamo subito nel corso degli anni.