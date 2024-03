Foggia. Contro la violenza di genere: protocollo operativo tra Procura e Impegno Donna

Foggia, 8 marzo 2024 – La Procura di Foggia, rappresentata dal Dott. Ludovico Vaccaro, e l’Associazione Impegno Donna, guidata dalla Presidente Dott.ra Franca Dente, hanno unito le forze per affrontare con determinazione il persistente fenomeno della violenza di genere, considerandolo un’urgenza di particolare delicatezza e gravità.

Il consenso tra la Procura e l’Associazione Impegno Donna riguarda il riconoscimento unanime che la violenza, declinata in tutte le sue forme – fisica, psicologica, economica, sessuale e assistita – si verifica in ambito domestico ed extrafamiliare, arrecando danno non solo alle donne ma anche ai minori. Questo fenomeno, oltrepassando barriere culturali, classi sociali, etnie, livelli di istruzione e fasce di età, si configura come una sfida persistente che richiede un impegno collettivo.

La violenza di genere, una palese violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, trova riconoscimento nelle normative internazionali, come la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, approvata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77. La sua persistenza costituisce un ostacolo tangibile al raggiungimento della parità tra i sessi e degli individui.

Nel contesto del circondario foggiano, la presenza di varie forme di violenza di genere, soprattutto nei confronti delle donne, emerge in modo preoccupante. La necessità di affrontare questo fenomeno in maniera integrata, combinando conoscenze e professionalità, ha spinto le due istituzioni a adottare linee guida operative condivise. L’obiettivo è sviluppare un approccio comune per individuare e prendere in carico gli attori coinvolti.

In questa prospettiva, è stato annunciato che verrà firmato un importante Protocollo Operativo tra la Procura di Foggia e l’Associazione Impegno Donna l’8 marzo presso gli uffici della Procura alle ore 11:00. Con la firma di questo protocollo, l’Associazione Impegno Donna si impegnerà a istituire presso la Procura uno sportello dedicato alla “Violenza maschile contro le donne”. Questo servizio, attivo per alcuni giorni alla settimana, sarà gestito da personale qualificato in grado di fornire supporto sia al pubblico che all’Autorità Giudiziaria quando richiesto.

La Presidente Franca Dente, al riguardo, ha dichiarato: “Con questo protocollo operativo, rafforziamo il nostro impegno nella lotta contro la violenza di genere. L’apertura di uno sportello dedicato rappresenta un passo concreto per offrire aiuto e supporto alle vittime, nonché per facilitare un’efficace collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.”

La firma del Protocollo Operativo è un passo avanti nella costruzione di un fronte unito contro la violenza di genere, dimostrando la determinazione delle istituzioni locali e delle organizzazioni della società civile nel promuovere un cambiamento significativo e creare un ambiente più sicuro e giusto per tutti.

