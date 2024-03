Foggia. “Un bilancio senza anima, lontano dalla realtà e dalle esigenze dei cittadini”. E’ il commento del consigliere comunale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro, all’esito dei lavori consiliari svoltisi ieri a Foggia e concernenti l’approvazione del fondamentale atto amministrativo.

“Un documento che, nella migliore delle ipotesi è un copia e incolla di quello degli anni commissariali e, nella peggiore, è l’atto che sintetizza e mostra in maniera plastica le contese interne alla maggioranza fra le due forze più numerose, PD e M5S, alle porte delle elezioni europee, con assessorati che hanno capienza economica e con altri che hanno ricevuto un mero contentino, rendendo così alcuni di Serie A e altri di Serie B – prosegue Di Mauro che aggiunge – Un “regolamento di bilanci”, giocato tutto sulle spalle dei cittadini di Foggia e sulle esigenze della città.

Al di là dei risvolti politici che saranno tutti da capire, quello che manca in questa nuova amministrazione è la mancanza di una chiara visione di dove si vuol condurre la città. Notiamo ancora sbandamento, al netto del settore urbanistico in cui qualche idea emerge, anche se non totalmente condivisibile. Dispiace dover constatare che la maggioranza di centrosinistra non ha voluto votare due emendamenti proposti dal centrodestra in materia di videosorveglianza e ordine pubblico. La sicurezza dei foggiani, evidentemente, non è la priorità dell’amministrazione Episcopo”, conclude Di Mauro.