Gestione Parcheggi a Foggia. Interpellanza Consiglieri centrodestra e Cataneo: “Gravi inadempienze Contrattuali”

Foggia. Il Comune di Foggia è al centro di una tempesta politica a seguito di rilevanti criticità emerse nella gestione della sosta tariffata da parte della GPS Global Parking Solution S.p.A. Diverse inadempienze contrattuali e disservizi hanno spinto i Consiglieri Comunali a presentare un’interpellanza urgente. L

L’attenzione si concentra sulle scarse prestazioni della società, dai ritardi nell’installazione dei parcometri ai problemi di segnaletica, generando preoccupazione tra i cittadini.

Come riportato in un’interpellanza a firma dei consiglieri comunali del centrodestra più Cataneo, il contenzioso ha inizio con la procedura di gara per la gestione della sosta tariffata nel 2021, culminando con l’aggiudicazione alla GPS Global Parking Solution S.p.A. Il contratto, firmato nel febbraio 2023, delineava chiaramente le responsabilità della società, inclusa l’installazione di parcometri e la gestione del parcheggio “Russo”. Tuttavia, numerosi disservizi hanno scatenato l’attenzione dei Consiglieri Comunali.

Tra le inadempienze più gravi, emergono i ritardi nell’installazione dei parcometri e l’inadeguatezza della segnaletica, in palese violazione del contratto. L’articolo 7 del capitolato speciale imponeva alla ditta aggiudicataria di fornire, installare e mantenere la segnaletica in modo adeguato, cosa che, secondo l’interpellanza, è stata trascurata. Il parcheggio “Russo” risulta carente di segnaletica orizzontale e verticale, mancando persino di un sistema automatizzato di gestione, come richiesto dal contratto.

“Le violazioni contrattuali della GPS Global Parking Solution S.p.A. comprendono l’assenza di restituzione del resto da parte dei parcometri e il mancato rispetto delle tariffe contrattuali. L’interpellanza solleva preoccupazioni sulla possibilità di un indebito arricchimento della società a scapito degli utenti. Inoltre, si evidenzia la mancanza di personale a presidio delle strade interessate, probabilmente causando un mancato controllo e un corrispondente mancato introito per le casse comunali”.

L’interpellanza richiama l’attenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e della Corte dei Conti sulla necessità di indagare sulle inadempienze contrattuali. Si chiede se siano stati effettuati controlli formali e se siano state esercitate azioni di messa in mora nei confronti della concessionaria. Inoltre, si domanda se ci siano basi per risolvere il contratto e quali azioni l’Amministrazione intenda intraprendere per ripristinare il rispetto delle previsioni contrattuali e migliorare i servizi.

La gestione della sosta tariffata a Foggia è sotto i riflettori a causa di gravi inadempienze contrattuali da parte della GPS Global Parking Solution S.p.A.

“L’interpellanza dei Consiglieri Comunali sottolinea l’urgenza di indagare su tali problematiche e adottare misure correttive immediate. La situazione minaccia l’equilibrio finanziario del Comune e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, mettendo in discussione la continuità della concessione stessa. La cittadinanza guarda ora alle autorità locali per una risposta tempestiva e risolutiva”.