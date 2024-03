Manfredonia. Una giovane coppia di Manfredonia è stata involontaria protagonista di una triste vicenda relativa ad un caso di malasanità verificatosi presso l’Ospedale Tatarella di Cerignola.

La donna di tale coppia, all’esito di una regolare gravidanza si rivolgeva all’Ospedale Tatarella per procedere al parto così come programmato.

Il personale ospedaliero del reparto di ginecologia ed ostetricia, ritiene opportuno procedere alla tecnica di induzione del parto mediante amniorexi.

Si procede, invece, al taglio cesareo e viene al mondo una bimba che, però, manifesta subito dei sintomi molto gravi per i quali ne viene immediatamente disposto il trasferimento di urgenza presso il reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Dopo 13 giorni di terribile agonia, la piccola decide di arrendersi lasciando i genitori nel più totale sconforto.

Inizia una dura e lunga battaglia legale nei confronti della ASL di Foggia nel cui ambito, il Tribunale di Foggia, decide di disporre una consulenza tecnica incaricando un collegio di esperti in ambito di medicina legale, ginecologia e ostetricia i cui accertamenti hanno reso esiti chiari ed inequivocabili.

Per i consulenti del Tribunale di Foggia la pratica di induzione del parto denominata amniorexi, nel caso in questione, non andava assolutamente adottata stante la assenza di condizioni per porla in essere e stante la presenza di controindicazioni per poterla eseguire.

Inoltre l’intervento di induzione del parto, benché non necessario e controindicato, non veniva eseguito correttamente nonostante tale tipologia di intervento fosse di routine e di notevole semplicità esecutiva. Infine, sempre secondo i consulenti del Tribunale, il personale sanitario ha posto in essere un inadeguato trattamento delle complicanze che ebbero a verificarsi in conseguenza del non corretto e non necessario intervento di induzione del parto.

Nonostante i chiari esiti di questi accertamenti, la giovane coppia, sempre assistita dal collegio difensivo degli avvocati Vincenzo Di Staso e Cristiano Romani, si è vista costretta a proseguire la propria personale contesa nei confronti della ASL di Foggia, confidando anche nell’apporto dei propri consulenti tecnici guidati dal dr. Giovanni dell’Aquila.

All’esito di tale estenuante controversia, la ASL Foggia ha ritenuto opportuno transigere le richieste risarcitorie della coppia anche in considerazione delle sollecitazioni formalizzate dal Tribunale di Foggia. Risarcimento che, purtroppo, non potrà certo colmare le sofferenze patite dalla giovane coppia per la perdita in circostanze così tragiche e dolorose della loro primogenita.