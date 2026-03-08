Edizione n° 5999

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Foggia

FOGGIA – Un gesto semplice ma ricco di significato ha segnato la mattinata dell’8 marzo nella sezione femminile della Casa Circondariale di Foggia, dove volontari e volontarie hanno incontrato le detenute per condividere un momento di ascolto, vicinanza e solidarietà in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di far sentire la presenza della comunità anche all’interno delle mura del carcere, trasformando una giornata simbolica come l’8 marzo in un’occasione di attenzione e sostegno per le donne che stanno vivendo un periodo di detenzione.

A promuovere l’evento sono stati l’Associazione Genoveffa de Troia e Annalisa Graziano, volontaria ex art. 78 dell’Ordinamento Penitenziario e referente per la promozione del volontariato penitenziario del CSV Foggia, in collaborazione con il cappellano frate Edoardo Giglia, con la Confraternita San Leonardo di Cerignola e con i volontari della Cappellania. Per l’associazione Genoveffa de Troia erano presenti la storica volontaria Flora Pistacchio, ispiratrice dell’iniziativa, la referente Francesca Idea, insieme a Martina Del Grosso e ai giovani in servizio civile Iolanda Rutigliano, Francesco Muscarella, Siria Mennella e Arianna Magistro. Per l’occasione i volontari hanno preparato mimose in vasetto accompagnate da cioccolatini, mentre la Confraternita di San Leonardo ha donato mazzetti di fiori e piccoli pensieri, simboli di attenzione e vicinanza. Il momento centrale della giornata è stato rappresentato dalla celebrazione eucaristica, molto partecipata, che ha creato un clima di condivisione e comunità. Al termine della messa non sono mancati scambi di auguri e sorrisi, trasformando l’incontro in un momento di autentica partecipazione umana.  

Le organizzatrici hanno voluto esprimere un ringraziamento al direttore della Casa Circondariale di Foggia Michele de Nichilo, al comandante Claudio Ronci, alla polizia penitenziaria, all’Area Educativa e in particolare alla capo area Paola Errico per la disponibilità e la collaborazione che hanno reso possibile l’iniziativa. Un gesto simbolico che ha ricordato come, anche dietro le mura di un carcere, sia possibile costruire relazioni, speranza e senso di comunità.

