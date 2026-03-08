ROMA – La Corte di Cassazione ha parzialmente annullato la sentenza di condanna nei confronti di Anna Edvige Elisabetta D’Alfonso Del Sordo, imprenditrice 63enne originaria di San Severo. La decisione riguarda i fallimenti delle società SITAS s.n.c. e AVATAR s.r.l., per i quali l’imputata era stata condannata per diversi reati fallimentari.

Tra le contestazioni figuravano: bancarotta fraudolenta documentale; bancarotta impropria da operazioni dolose; omesso deposito dei libri contabili; bancarotta semplice da aggravamento del dissesto. Alcuni reati erano già stati dichiarati prescritti in appello.

La Cassazione ha rilevato una nullità del processo d’appello: l’imputata non era stata correttamente citata per il giudizio di secondo grado.

La Corte ha disposto: l’annullamento senza rinvio per i reati ormai prescritti; l’annullamento con rinvio per gli altri capi, con nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari.