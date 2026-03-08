«Leggo ricostruzioni che parlano di fughe dalla Lega. Francamente è una lettura che non fotografa la realtà della Capitanata». Lo dichiara il vicecommissario regionale della Lega Puglia, Napoleone Cera, intervenendo nel dibattito politico delle ultime ore.

«Chi vive davvero il territorio sa che la Lega, in questi anni, ha costruito una presenza politica forte, fatta di amministratori locali, militanti e cittadini che chiedono una politica concreta», evidenzia Cera. «In politica ognuno è libero di fare le proprie scelte, soprattutto quando decide di intraprendere percorsi diversi. Esiste però un principio molto semplice: al nemico che fugge, ponti d’oro. Non mi interessa inseguire polemiche o commentare percorsi personali».

Il vicecommissario assicura inoltre che il lavoro del partito sul territorio proseguirà con determinazione. «La Lega in Capitanata continuerà a fare quello che ha sempre fatto: stare tra la gente, difendere le imprese, chiedere infrastrutture, una sanità efficiente e maggiori opportunità per i giovani». «La politica non si misura sui movimenti dei singoli, ma sulla capacità di rappresentare davvero il proprio territorio. Ed è su questo che continueremo a lavorare», conclude Cera.