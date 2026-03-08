Diciottenne accoltellato alla schiena durante la movida. Indagini

GENOVA – Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato più volte alla schiena nella notte tra sabato e domenica durante la movida nel centro di Genova. L’aggressione è avvenuta in stradone Sant’Agostino, una delle zone più frequentate dai giovani nelle ore notturne.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito con diverse coltellate al termine di un episodio ancora in fase di ricostruzione. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno sentito il ragazzo chiedere aiuto dopo essere stato ferito.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato il 18enne in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Nell’area sono arrivati anche carabinieri e polizia, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione.

Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e stanno raccogliendo le testimonianze di alcuni giovani che si trovavano nella piazza al momento dei fatti.

Le indagini sono in corso per chiarire il contesto dell’aggressione e stabilire se si sia trattato di una lite degenerata o di un attacco mirato.