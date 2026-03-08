Napoli, 8 marzo 2026 – Importanti risultati per gli atleti della ASD Olympia, protagonisti nel fine settimana al Circuito Europeo Master di scherma, disputato il 7 e 8 marzo al PalaVesuvio di Napoli. La competizione, appuntamento di rilievo del calendario internazionale dedicato agli schermidori master, ha visto la partecipazione di numerose delegazioni provenienti da tutta Europa e anche da oltre oceano. Tra i Paesi presenti figuravano Gran Bretagna, Austria, Ungheria, Polonia, Svizzera e Francia, oltre alle rappresentative di Canada e Stati Uniti, a testimonianza dell’alto livello tecnico e della dimensione sempre più internazionale della manifestazione.

In questo contesto di grande prestigio sono arrivati due brillanti secondi posti per gli atleti dell’ASD Olympia. A conquistare la medaglia d’argento nel fioretto femminile categoria 2 è stata Francesca Zurlo, maestra della società, mentre Aristide Ferrante ha ottenuto lo stesso risultato nel fioretto maschile categoria 0, al termine di un percorso di gara intenso e ricco di incontri combattuti.

Buone prestazioni anche per gli altri atleti della squadra: Chiara De Luca ha chiuso all’8° posto nel fioretto femminile categoria 1, mentre Caty Lupinetti si è classificata 12ª, contribuendo a completare un bilancio complessivamente positivo per l’accademia di scherma.

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti è stata espressa da Francesca Zurlo, protagonista in pedana e punto di riferimento tecnico della società:

«È stata una gara molto intensa, con atlete di grande esperienza provenienti da diversi Paesi. Salire sul podio in una competizione di questo livello è sempre una grande emozione. Al di là del risultato personale, sono felice per il gruppo che si è creato e per il lavoro che stiamo portando avanti con l’ASD Olympia».

Soddisfatto anche Aristide Ferrante, autore di una prestazione solida che lo ha portato fino alla finale:

«Partecipare a un circuito europeo è sempre stimolante perché il livello è molto alto e ogni assalto richiede la massima concentrazione. Tornare a casa con una medaglia è una grande soddisfazione e uno stimolo a continuare ad allenarsi con ancora più entusiasmo».

Dalla ASD Olympia sono arrivati i complimenti a tutti gli atleti che hanno preso parte alla trasferta napoletana, sottolineando il valore dei risultati ottenuti in una competizione internazionale di grande prestigio.

La società ha evidenziato come questi traguardi rappresentino il frutto di un lavoro costante portato avanti negli ultimi anni, sia sul piano tecnico sia su quello della promozione della disciplina.

Accanto alla formazione dei più giovani, l’ASD Olympia ha saputo coinvolgere anche atleti adulti e schermidori master, dimostrando come questa disciplina possa appassionare e unire nuove generazioni e appassionati di lunga data.

Un vero e proprio movimento schermistico, quello costruito nel tempo dalla società, che continua a crescere grazie all’entusiasmo degli atleti, al lavoro tecnico svolto in palestra e alla volontà di avvicinare sempre più persone a uno sport ricco di valori educativi, tradizione e spirito competitivo.

I risultati ottenuti al Circuito Europeo Master di Napoli rappresentano dunque non solo un prestigioso traguardo sportivo, ma anche la conferma della qualità del lavoro portato avanti dall’ASD Olympia, che negli ultimi anni si è distinta per il suo impegno nella diffusione della scherma e nella costruzione di una comunità sportiva viva e partecipata.