FOGGIA – Non si è fermato all’alt della Polizia di Stato e ha tentato la fuga per diversi chilometri nel tentativo di sottrarsi al controllo. La corsa dell’uomo si è conclusa dopo circa otto chilometri di inseguimento, quando gli agenti delle volanti sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermarlo.

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio. Alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, il conducente dell’auto avrebbe improvvisamente accelerato, ignorando l’alt intimato dagli agenti e dando così inizio a un inseguimento lungo diverse strade della città.

La fuga si è protratta per alcuni minuti, durante i quali l’uomo avrebbe guidato a velocità sostenuta, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento riuscendo, dopo circa otto chilometri, a intercettare e bloccare il mezzo.

Una volta fermato, il conducente è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Lo riporta antennasud