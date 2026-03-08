Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

RICORSO MARCIELLO // La Suprema Corte chiude il caso Marciello: ricorso straordinario dichiarato inammissibile
8 Marzo 2026 - ore  15:32

CALEMBOUR

IMPRESA RIGNANESE MONTE // “L’impresa Rignanese di Monte Sant’Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa”
7 Marzo 2026 - ore  13:43

Home // Cronaca // Foggia, non si ferma all’alt della Polizia e fugge per 8 chilometri: arrestato

FOGGIA POLIZIA Foggia, non si ferma all’alt della Polizia e fugge per 8 chilometri: arrestato

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio

Controlli agenti Polizia in notturna (ph: archivio - http://www.panpers.tv)

Controlli agenti Polizia in notturna (ph: archivio - http://www.panpers.tv)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Non si è fermato all’alt della Polizia di Stato e ha tentato la fuga per diversi chilometri nel tentativo di sottrarsi al controllo. La corsa dell’uomo si è conclusa dopo circa otto chilometri di inseguimento, quando gli agenti delle volanti sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermarlo.

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio. Alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, il conducente dell’auto avrebbe improvvisamente accelerato, ignorando l’alt intimato dagli agenti e dando così inizio a un inseguimento lungo diverse strade della città.

La fuga si è protratta per alcuni minuti, durante i quali l’uomo avrebbe guidato a velocità sostenuta, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento riuscendo, dopo circa otto chilometri, a intercettare e bloccare il mezzo.

Una volta fermato, il conducente è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Lo riporta antennasud

1 commenti su "Foggia, non si ferma all’alt della Polizia e fugge per 8 chilometri: arrestato"

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO