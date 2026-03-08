Foggia, nona sconfitta consecutiva: allo Zaccheria passa anche il Potenza

Il Foggia sprofonda sempre di più nella crisi. Allo stadio Zaccheria i rossoneri incassano la nona sconfitta consecutiva, cedendo di misura al Potenza, che si impone 1-0 grazie alla rete di Siatounis nella ripresa.

Un altro ko pesantissimo per la formazione pugliese, sempre più in difficoltà in classifica e contestata dal pubblico al termine della gara. La partita, valida per il campionato di Serie C 2025-2026, girone C, è stata nel complesso equilibrata, ma ancora una volta il Foggia ha pagato a caro prezzo le proprie fragilità, soprattutto nei momenti decisivi. Al Potenza è bastato il minimo indispensabile per portare a casa l’intera posta in palio e aggravare ulteriormente la situazione dei rossoneri.

All’11’ del secondo tempo, sugli sviluppi di un corner battuto da Petrungaro, Siatounis arriva alla conclusione con troppa facilità, battendo Perucchini e firmando l’1-0 per gli ospiti. Al triplice fischio lo Zaccheria ha espresso tutta la propria delusione. Fischi assordanti e parole durissime da parte delle curve hanno accompagnato l’uscita dal campo della squadra. Il clima è pesante.