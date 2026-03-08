FOGGIA – Dopo oltre quarant’anni di degrado e abbandono, l’area dell’ex inceneritore dei rifiuti di via San Severo si prepara a cambiare volto. Il Comune di Foggia ha approvato il progetto esecutivo per la demolizione dell’impianto e la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, dando il via a un importante intervento di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dal valore complessivo di circa 6 milioni di euro.

La struttura, utilizzata solo per pochi mesi e poi rimasta inutilizzata per decenni, nel tempo è diventata uno dei simboli del degrado cittadino. L’area, un tempo situata lungo la circonvallazione e oggi inglobata nel tessuto urbano, è stata occupata negli anni da senza tetto e famiglie senza fissa dimora, trasformandosi progressivamente in una discarica a cielo aperto.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione comunale compie ora un passaggio decisivo verso la bonifica e il recupero dell’area. L’intervento sarà realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta uno dei progetti strategici della programmazione comunale.

“Questo progetto rappresenta una svolta storica e concreta per la nostra città”, ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo, sottolineando come la demolizione dell’ex inceneritore segni la fine di una lunga fase di criticità ambientale e l’inizio di un percorso di rinascita urbana. La prima cittadina ha inoltre ringraziato gli uffici tecnici comunali e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel complesso iter amministrativo che ha portato all’approvazione dell’intervento.

Sull’importanza urbanistica dell’operazione si è soffermato anche l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso, evidenziando come il progetto non riguardi soltanto la rimozione di un elemento di degrado, ma punti a ricostruire un nuovo rapporto tra città, ambiente e territorio, incidendo sulla qualità urbana e sulla percezione degli spazi.

Secondo l’assessore al Bilancio e al Patrimonio Davide Emanuele, l’intervento rappresenta uno dei progetti simbolo del PNRR per il Comune di Foggia, capace di trasformare le risorse europee in opere concrete e benefici tangibili per i cittadini.

Dal punto di vista ambientale, la vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile ha sottolineato come l’intervento sarà realizzato attraverso monitoraggi costanti e controlli rigorosi, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica.

Con l’avvio dei lavori, atteso nei prossimi mesi, Foggia punta così a chiudere definitivamente una delle pagine più problematiche della propria storia urbana, trasformando un’area segnata dal degrado in un’opportunità di rigenerazione e sviluppo per la città. Fonte: lagazzettadelmezzogiorno.it