Forum nazionale delle donne Verdi Un disegno di legge per eliminare i femminicidi

La Puglia è stata rappresentata da Innocenza Starace, Anna Mariggiò e Fulvia Gravame al Forum nazionale delle donne Verdi, tenutosi a Roma il 7 marzo. In questa occasione hanno presentato un disegno di legge per la prevenzione dei femminicidi e della violenza di genere, consegnandone copia alla capogruppo AVS alla Camera dei Deputati, Luana Zanella, affinché lo depositi.

La necessità del disegno di legge nasce dal ripetersi di femminicidi anche dopo che le donne avevano comunque denunciato violenze. Purtroppo, l’assenza di un serio lavoro educativo sessuo-affettivo nelle scuole non produce alcun miglioramento nella cultura patriarcale che, per noi donne Verdi, è l’origine della violenza di genere.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con numerose riforme volte a rafforzare la tutela delle vittime, tra cui la legge n. 69 del 2019, nota come “Codice rosso”, che ha introdotto meccanismi procedurali accelerati per i reati di violenza domestica e di genere. Nonostante tali interventi, l’esperienza applicativa dimostra come persistano criticità, legate soprattutto alla tempestività della risposta giudiziaria e all’effettività delle misure di protezione.

Il nostro disegno di legge si propone pertanto di rafforzare l’ordinamento sotto tre principali profili:

La rapidità della risposta giudiziaria, mediante l’introduzione del giudizio direttissimo entro quarantotto ore dall’arresto nei casi di flagranza dei reati di atti persecutori quando commessi con violenza fisica nell’ambito della violenza di genere, anche in assenza dell’uso di armi; Il rafforzamento degli strumenti cautelari, attraverso una maggiore centralità delle misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa; Il potenziamento della protezione delle vittime, con misure di informazione, assistenza e priorità nella trattazione dei procedimenti.

Infine, il testo prevede l’obbligo per il Ministero di pubblicare annualmente i dati relativi ai processi per violenza di genere e femminicidio, al fine di permettere una valutazione delle politiche di genere.

La scelta di predisporre un disegno di legge è conseguente al nostro forte convincimento che battaglie soltanto ideologiche, senza contenuti pratici, non siano utili.

La cura, cioè prendersi carico dei problemi concreti e cercare di risolverli, è l’unico modo per incidere realmente e cambiare le storture della nostra società.

Avv. Innocenza Starace – Portavoce provinciale di Capitanata e consigliera federale nazionale di Europa Verde

Avv. Anna Mariggiò – Consigliera federale nazionale di Europa Verde

Dott.ssa Fulvia Gravame – Assessora all’Ambiente del Comune di Taranto e componente del Direttivo nazionale di Europa Verde