Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

CASO ROMOLI // Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un’onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Forum nazionale delle donne Verdi: “Un disegno di legge per eliminare i femminicidi”

DONNE VERDI Forum nazionale delle donne Verdi: “Un disegno di legge per eliminare i femminicidi”

La necessità del disegno di legge nasce dal ripetersi di femminicidi anche dopo che le donne avevano comunque denunciato violenze

Forum nazionale delle donne Verdi Un disegno di legge per eliminare i femminicidi

Forum nazionale delle donne Verdi Un disegno di legge per eliminare i femminicidi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Attualità // Manfredonia //

La Puglia è stata rappresentata da Innocenza Starace, Anna Mariggiò e Fulvia Gravame al Forum nazionale delle donne Verdi, tenutosi a Roma il 7 marzo. In questa occasione hanno presentato un disegno di legge per la prevenzione dei femminicidi e della violenza di genere, consegnandone copia alla capogruppo AVS alla Camera dei Deputati, Luana Zanella, affinché lo depositi.

La necessità del disegno di legge nasce dal ripetersi di femminicidi anche dopo che le donne avevano comunque denunciato violenze. Purtroppo, l’assenza di un serio lavoro educativo sessuo-affettivo nelle scuole non produce alcun miglioramento nella cultura patriarcale che, per noi donne Verdi, è l’origine della violenza di genere.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con numerose riforme volte a rafforzare la tutela delle vittime, tra cui la legge n. 69 del 2019, nota come “Codice rosso”, che ha introdotto meccanismi procedurali accelerati per i reati di violenza domestica e di genere. Nonostante tali interventi, l’esperienza applicativa dimostra come persistano criticità, legate soprattutto alla tempestività della risposta giudiziaria e all’effettività delle misure di protezione.

Il nostro disegno di legge si propone pertanto di rafforzare l’ordinamento sotto tre principali profili:

  1. La rapidità della risposta giudiziaria, mediante l’introduzione del giudizio direttissimo entro quarantotto ore dall’arresto nei casi di flagranza dei reati di atti persecutori quando commessi con violenza fisica nell’ambito della violenza di genere, anche in assenza dell’uso di armi;

  2. Il rafforzamento degli strumenti cautelari, attraverso una maggiore centralità delle misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa;

  3. Il potenziamento della protezione delle vittime, con misure di informazione, assistenza e priorità nella trattazione dei procedimenti.

Infine, il testo prevede l’obbligo per il Ministero di pubblicare annualmente i dati relativi ai processi per violenza di genere e femminicidio, al fine di permettere una valutazione delle politiche di genere.

La scelta di predisporre un disegno di legge è conseguente al nostro forte convincimento che battaglie soltanto ideologiche, senza contenuti pratici, non siano utili.

La cura, cioè prendersi carico dei problemi concreti e cercare di risolverli, è l’unico modo per incidere realmente e cambiare le storture della nostra società.

Avv. Innocenza Starace – Portavoce provinciale di Capitanata e consigliera federale nazionale di Europa Verde
Avv. Anna Mariggiò – Consigliera federale nazionale di Europa Verde
Dott.ssa Fulvia Gravame – Assessora all’Ambiente del Comune di Taranto e componente del Direttivo nazionale di Europa Verde

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO