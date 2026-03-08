Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

AUTO NUOVE // Perché nelle auto nuove non c’è più la ruota di scorta: la scelta dei costruttori non è casuale
8 Marzo 2026 - ore  19:51

CALEMBOUR

IMPRESA RIGNANESE MONTE // “L’impresa Rignanese di Monte Sant’Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa”
7 Marzo 2026 - ore  13:43

Home // Cronaca // Incidenti stradali nel Foggiano, sei vittime in due mesi: torna l’allarme sicurezza sulle strade

INCIDENTI STRADALI FG Incidenti stradali nel Foggiano, sei vittime in due mesi: torna l’allarme sicurezza sulle strade

Si aggrava il bilancio delle vittime della strada in Capitanata. Sono sei le persone che hanno perso la vita in incidenti stradali

San Severo, frontale tra auto e furgone: muore 72enne di San Marco in Lamis

San Severo, frontale tra auto e furgone - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

FOGGIA – Si aggrava il bilancio delle vittime della strada in Capitanata. Sono sei le persone che hanno perso la vita in incidenti stradali tra gennaio e i primi giorni di marzo 2026 in provincia di Foggia. Le ultime due tragedie, avvenute tra il 5 e il 6 marzo, hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza delle arterie provinciali e statali del territorio.

Le ultime vittime sono Florin Ion, 50 anni, dipendente dell’azienda Capobianco, e Matteo Fiore, 72 anni, foggiano originario di Rignano Garganico.

Ion ha perso la vita alla periferia di Foggia, in via Mare, lungo la strada provinciale 73, quando il furgone Fiorino che guidava è finito fuori strada. L’uomo è morto durante il trasporto in ospedale.
Fiore invece è deceduto sul colpo sulla Statale 16, in agro di San Severo, a seguito di un incidente stradale.

Il tragico bilancio sale così a sei vittime in due mesi, quattro delle quali registrate nel solo mese di gennaio. Febbraio, invece, non aveva fatto registrare decessi sulle strade della provincia.

Tra gli episodi più gravi anche quelli che hanno coinvolto utenti vulnerabili della strada. Simone Raucea, 25 anni, è morto il giorno dell’Epifania dopo essere stato investito da un’auto in via Lorenzo Scillitani a Foggia, mentre Lello Risolo, ciclista, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto sulla strada provinciale 119 in direzione Sant’Agata di Puglia.

Il 21 gennaio un altro grave incidente è costato la vita a Generosa Guerrieri, morta mentre era alla guida della sua utilitaria insieme alla nipote all’incrocio tra viale Di Vittorio, corso del Mezzogiorno, viale Ofanto e viale Fortore, uno dei punti più trafficati del capoluogo.

Infine Luigi Martorelli è deceduto il 26 gennaio all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’uomo era rimasto gravemente ferito il 19 gennaio, quando l’Opel Mokka che guidava era uscita di strada sulla Statale 89, ribaltandosi nella cunetta nei pressi del bivio per Monte Sant’Angelo.

Gli ultimi incidenti mortali riaccendono dunque i riflettori sul tema della sicurezza stradale nel Foggiano, con particolare attenzione alle statali e alle provinciali del territorio.

Fonte: FoggiaToday.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO