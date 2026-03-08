Edizione n° 5999

Home // Focus // Lecce, Di Francesco: “Era una gara da vincere e lo abbiamo fatto con merito”

DI FRANCESCO LECCE Lecce, Di Francesco: “Era una gara da vincere e lo abbiamo fatto con merito”

Soddisfatto ma lucido Eusebio Di Francesco dopo la sofferta vittoria del Lecce contro la Cremonese

Di Francesco: "Con l'Udinese cambio modulo? Abbiamo duttilità tattica"

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Focus // Lecce //

LECCE – Soddisfatto ma lucido Eusebio Di Francesco dopo la sofferta vittoria del Lecce contro la Cremonese. Il tecnico giallorosso sottolinea l’importanza del successo, arrivato in una gara carica di tensione e davanti a un pubblico che definisce “straordinario”.

“Il pubblico è stato da dieci – ha detto l’allenatore in conferenza stampa –. La lode la daremo a fine stagione. I primi minuti non sono stati belli: si sentiva il peso della partita. Poi però la squadra si è sciolta e ha disputato un ottimo primo tempo”.

Di Francesco analizza anche le difficoltà incontrate nella ripresa: “Abbiamo preso un gol ingenuo e loro ci hanno messo in difficoltà con i palloni su Djuric. È normale, ma potevamo fare meglio”.

Caotici gli ultimi minuti di recupero, con il Lecce costretto a difendere il risultato: “L’episodio finale è stato confusionario, ma siamo stati bravi a restare dentro la battaglia. Dovevamo essere più lucidi nelle ripartenze e magari portare qualche pallone in più sulla bandierina. Serve crescere in furbizia e gestione”.

Nonostante qualche imperfezione, il tecnico elogia la prova dei suoi: “Devo fare i complimenti alla squadra. Sentivamo il peso della gara, ma siamo stati bravi a reggere la tensione”.

Una vittoria che può pesare anche in chiave futura: “Sarei ipocrita se dicessi di non essere soddisfatto. Abbiamo messo un tassello importante, ma ci saranno partite ancora più importanti di quella di oggi”. Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

