Manfredonia, esposto alle autorità sui prezzi dei carburanti Marasco denuncia possibili speculazioni

MANFREDONIA – Un esposto formale alle principali autorità nazionali e provinciali per segnalare quella che definisce una possibile speculazione sui prezzi dei carburanti nel territorio di Manfredonia. A presentarlo è Giuseppe Marasco, consigliere comunale e capogruppo di Futuro Nazionale al Comune di Manfredonia.

La segnalazione è stata inviata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Garante per la sorveglianza dei prezzi, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia – sezione di Manfredonia, nonché al Prefetto di Foggia, al Questore e al Sindaco di Manfredonia.

Secondo quanto riferito da Marasco, nelle ultime ore numerosi cittadini avrebbero segnalato un improvviso e consistente aumento dei prezzi di benzina e gasolio nelle stazioni di servizio cittadine, con rincari che arriverebbero fino a circa 50 centesimi al litro rispetto ai prezzi precedenti.

L’aumento, sottolinea il consigliere comunale nell’esposto, sarebbe avvenuto subito dopo la diffusione della notizia di un attacco all’Iran e della presunta chiusura di un canale di transito delle petroliere, circostanza che avrebbe alimentato timori sui mercati energetici internazionali.

Tuttavia, secondo Marasco, la tempistica dell’aumento solleverebbe interrogativi. «Le stazioni di servizio – evidenzia – avrebbero dovuto disporre di rifornimenti acquistati ai prezzi precedenti agli eventi internazionali». Inoltre, aggiunge, il canale marittimo indicato sarebbe stato successivamente dichiarato nuovamente navigabile, senza che ciò abbia comportato una riduzione dei prezzi al consumo.

Per queste ragioni il consigliere comunale ha chiesto alle autorità competenti di avviare verifiche urgenti per accertare l’eventuale presenza di pratiche speculative sui carburanti nel territorio di Manfredonia, con l’obiettivo di garantire la tutela dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato.

Marasco ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a fornire ulteriori informazioni e a mettere in contatto le autorità con i cittadini che hanno segnalato il fenomeno.