MANFREDONIA – Sanzione amministrativa da 500 euro per il titolare di un pubblico esercizio di Manfredonia per la mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura del locale. Il provvedimento è contenuto in un’ordinanza ingiunzione firmata dal dirigente del Settore I del Comune, Tommaso Gioieni, pubblicata all’albo pretorio l’8 marzo 2026.

La sanzione deriva da un verbale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia (del 2023) elevato nei confronti del titolare dell’attività per violazione della normativa regionale sul commercio. In particolare, al gestore viene contestata la mancata esposizione dell’orario di effettiva apertura o chiusura mediante cartelli o altri mezzi informativi, come previsto dalla Legge regionale Puglia n. 24/2015.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il trasgressore non ha effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge né ha presentato scritti difensivi nei termini stabiliti. Per questo motivo il Comune ha disposto il pagamento della sanzione minima prevista dalla normativa, pari a 500 euro, da versare entro 30 giorni tramite il sistema pagoPA. In caso contrario potrà essere avviata la procedura di esecuzione forzata prevista dalla legge.

Il provvedimento potrà essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria ordinaria secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 150 del 2011.