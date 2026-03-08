Edizione n° 5999

Manfredonia. Un ricordo del pescivendolo Donato Castriotta (detto "Dunete u pessciajule")

FRANCO RINALDI Manfredonia. Un ricordo del pescivendolo Donato Castriotta (detto “Dunete u pessciajule”)

Donato, come altri ragazzi della sua età, cercava di “recuperare” qualche pesce aiutando a scaricare i telai di pesce che venivano portati al mercato per l’asta pubblica

Manfredonia. Un ricordo del pescivendolo Donato Castriotta (detto “Dunete u pessciajule”)

Manfredonia - Anni-50 - Piazzetta Mercato - I pescivendoli Donato Castriotta, primo a destra Lorenzo DAmbrosio, detto Coppela rosse e Saverio Guerra, detto zanghette

AUTORE:
Franco Rinaldi
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Donato Castriotta, classe 1930, era figlio di pescatore. Fin da piccola età abitava con la sua famiglia “abbassce u culicchje” (in via Maddalena) e frequentava il vecchio mercato ittico, costruito agli inizi degli anni ’30 in zona Mandracchio. Va detto che, in loco, in quegli anni regnava ancora grande miseria.

Donato, come altri ragazzi della sua età, cercava di “recuperare” qualche pesce aiutando a scaricare i telai di pesce che venivano portati al mercato per l’asta pubblica. I pesci recuperati li portava a casa di sua madre per il fabbisogno della famiglia.

Castriotta, denominato anche “Dunete u nirje” per via della sua carnagione scura, in età giovanile iniziò a vendere pesci e molluschi tenuti in telai di legno per le vie cittadine, posti su una carretta che lo stesso spingeva a mano.

Quando girava per le vie della città per la vendita di pesce, molluschi e crostacei, era solito gridare con voce roca:
Uè ca tenghe a robba vive… chi ua pegghjè a robba vive”,
i sparrune p’arroste”,
i cechele vive, uè”.

Padre di nove figli, era molto legato alla sua famiglia. Mi riferiva l’amico Paolo Castriotta, figlio maggiore del pescivendolo Castriotta, che spesso suo padre vendeva il pesce a credenza.

COPERTINA - Anni '50- Piazzetta Mercato- Il pescivendolo Donato Castriotta
COPERTINA – Anni ’50- Piazzetta Mercato- Il pescivendolo Donato Castriotta

“La domenica, quando non lavorava, mi mandava presso le case dei creditori. Quelli che non pagavano e facevano ‘i gnorre’ (i furbi) mi dicevano: ‘pò ci deche a patete i solde, appone u vote’ (poi i soldi glieli darò a tuo padre appena lo vedo)”.

Mio padre, quando incrociava per strada o al mercatino questi mal pagatori “puppaiule”, era solito redarguirli, senza litigare, ripetendo due volte ad alta voce:
Fatta vedì da chi nde canosce!”.

Donato Castriotta praticò il suo lavoro di “pessciajule”, “iatechére” (commerciante di pesce), per più di dieci anni con la sua carretta spinta a mano per le vie cittadine. Successivamente continuò l’attività di “iatechére” nel vecchio mercatino rionale in via Antiche Mura, con la postazione del suo bancone del pesce di fronte alla farmacia Squillante.

Castriotta, che ha praticato l’attività di pescivendolo dagli anni ’50 al 2000, è deceduto a Manfredonia il 17 febbraio 2017.

Anche i suoi figli, Peppino e Francesco, Pappino e Massimo Castriotta, hanno intrapreso il mestiere di commercianti di pesce: prima nel vecchio mercatino di via Antiche Mura e poi, per pochi anni, nel nuovo mercato rionale coperto di Monticchio, in via Santa Restituta.

LASCIA UN COMMENTO