In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, Marisa Laurito ripercorre alcuni episodi della sua carriera e riflette sulla condizione femminile, tra passato e presente. L’attrice e direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani di Napoli racconta a Repubblica le difficoltà incontrate nel mondo dello spettacolo e invita a non abbassare la guardia sui diritti delle donne.

«Sulla questione femminile dobbiamo stare attentissime a non arretrare. I diritti delle donne vanno difesi metro per metro. Oggi più di ieri», afferma Laurito.

Secondo l’artista, il tema del potere e della leadership femminile resta ancora oggi complesso. «Per una donna che dirige, le cose non sono cambiate poi così tanto. Il tema della leadership femminile resta una questione aperta», spiega, ricordando le difficoltà incontrate nel corso della sua carriera non solo come attrice, ma anche come produttrice e direttrice artistica. «Molti uomini vivono l’essere diretti da una donna come una diminutio».

Laurito racconta anche episodi più duri risalenti agli anni Settanta, quando le giovani attrici erano spesso costrette a difendersi da situazioni ambigue o da vere e proprie molestie. «Nel mondo dello spettacolo – salvo figure straordinarie come Eduardo De Filippo – esisteva quasi una sorta di ius primae noctis», ricorda.

Per proteggersi, aveva escogitato un metodo singolare: «Giravo sempre con una borsetta piena di sassi. Se qualcuno si avvicinava troppo o alzava le mani, tiravo la borsetta. Dovevo difendermi».

In un’occasione la borsetta le fu davvero utile. «C’era un pullman che portava le ragazze da una produzione all’altra. Un giorno mi fecero scendere con la scusa di un provino per un film di Vittorio De Sica. In realtà volevano portarmi “in regalo” a un direttore di produzione che festeggiava il compleanno. C’era un divano e pensavano che avrei fatto qualsiasi cosa. Anche lì la borsetta è finita nel posto giusto».

Per Laurito oggi qualcosa è cambiato, ma non abbastanza. Il progresso, spiega, è spesso più apparente che reale. «Il vero ostacolo resta la cultura. Finché non cambierà davvero, finché non si supererà il patriarcato anche nell’educazione familiare, sarà difficile risolvere il problema».

Un messaggio chiaro, quello dell’attrice: i diritti delle donne non sono acquisiti per sempre e devono essere difesi ogni giorno. Lo riporta leggo.it