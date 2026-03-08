Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

CASO ROMOLI // Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un’onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Home // Manfredonia // Matteo Simone correrà la Maratona di Roma per il progetto “Joy” di Sport Senza Frontiere

Matteo Simone correrà la Maratona di Roma per il progetto "Joy" di Sport Senza Frontiere

L’iniziativa punta a offrire speranza, socialità e sostegno a bambini e ragazzi

L'iniziativa punta a offrire speranza, socialità e sostegno a bambini e ragazzi

Matteo Simone correrà la Maratona di Roma per il progetto “Joy” di Sport Senza Frontiere

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MATTEO SIMONE – Domenica 22 marzo 2026, il dottore originario di Manfredonia, Matteo Simone, correrà i 42,195 chilometri della Maratona di Roma con un obiettivo che va oltre lo sport: sostenere una raccolta fondi a favore del progetto “Joy” promosso da Sport Senza Frontiere.

L’iniziativa punta a offrire speranza, socialità e sostegno a bambini e ragazzi, attraverso percorsi educativi e sportivi pensati per favorire l’inclusione sociale e il benessere dei più giovani.

La partecipazione alla maratona diventa così un gesto concreto di solidarietà. Matteo Simone ha infatti avviato una campagna di raccolta fondi invitando cittadini e sostenitori a contribuire al progetto.

«Correrò la Maratona di Roma per Sport Senza Frontiere – spiega – per contribuire a raccogliere fondi a favore del progetto Joy, rivolto a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di portare nelle loro vite speranza, fiducia e sostegno».

Il progetto mira a sostenere la crescita di bambini e adolescenti in situazioni di fragilità, offrendo opportunità di sport, educazione e socializzazione in un’ottica di reale inclusione.

Chiunque voglia sostenere l’iniziativa può partecipare alla raccolta fondi attraverso la piattaforma dedicata:
https://www.retedeldono.it/iniziativa/matteosimone/correro-42195km-roma-joy-di-ssf

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

