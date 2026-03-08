Matteo Simone correrà la Maratona di Roma per il progetto “Joy” di Sport Senza Frontiere

MATTEO SIMONE – Domenica 22 marzo 2026, il dottore originario di Manfredonia, Matteo Simone, correrà i 42,195 chilometri della Maratona di Roma con un obiettivo che va oltre lo sport: sostenere una raccolta fondi a favore del progetto “Joy” promosso da Sport Senza Frontiere.

L’iniziativa punta a offrire speranza, socialità e sostegno a bambini e ragazzi, attraverso percorsi educativi e sportivi pensati per favorire l’inclusione sociale e il benessere dei più giovani.

La partecipazione alla maratona diventa così un gesto concreto di solidarietà. Matteo Simone ha infatti avviato una campagna di raccolta fondi invitando cittadini e sostenitori a contribuire al progetto.

«Correrò la Maratona di Roma per Sport Senza Frontiere – spiega – per contribuire a raccogliere fondi a favore del progetto Joy, rivolto a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di portare nelle loro vite speranza, fiducia e sostegno».

Il progetto mira a sostenere la crescita di bambini e adolescenti in situazioni di fragilità, offrendo opportunità di sport, educazione e socializzazione in un’ottica di reale inclusione.

Chiunque voglia sostenere l’iniziativa può partecipare alla raccolta fondi attraverso la piattaforma dedicata:

https://www.retedeldono.it/iniziativa/matteosimone/correro-42195km-roma-joy-di-ssf