Il servizio di refezione scolastica nelle scuole di San Severo continuerà anche nel prossimo anno scolastico. Con una deliberazione approvata il 6 marzo 2026, la Giunta comunale ha formalizzato l’atto di indirizzo per garantire la continuità della mensa nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado che adottano il tempo pieno o prolungato. Il provvedimento risponde a una precisa richiesta dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia – ambito territoriale di Foggia, che ogni anno necessita di un atto ufficiale da parte dei Comuni per programmare l’organico delle scuole a tempo pieno. Senza questa comunicazione, infatti, gli istituti non potrebbero pianificare correttamente il personale docente e ausiliario necessario per l’anno scolastico successivo.

Alla base della decisione ci sono le richieste presentate dai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini, che hanno fornito le previsioni di utilizzo del servizio mensa per il prossimo anno. Nel dettaglio, l’istituto “Palmieri-San Giovanni Bosco” ha comunicato un fabbisogno per circa 105 alunni, mentre l’istituto “Zannotti-Fraccacreta” ha stimato la necessità del servizio per 196 studenti. L’istituto “San Francesco-Petrarca” ha invece previsto 174 alunni, con una richiesta specifica di attivazione del servizio anche nel plesso Petrarca, recentemente dotato di locali mensa realizzati grazie a finanziamenti del PNRR.

Numeri più consistenti arrivano dall’istituto “De Amicis”, che ha prospettato una platea di circa 563 studenti, e dall’istituto “San Benedetto-Padre Pio”, dove il servizio interesserà 18 sezioni di scuola dell’infanzia per un totale di 357 bambini.

L’amministrazione comunale ha sottolineato che la refezione scolastica rappresenta un servizio pubblico essenziale, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche educativo e sociale. La mensa, infatti, non è considerata soltanto un momento di somministrazione del pasto, ma un’opportunità di socializzazione e di educazione alimentare per gli studenti.

Allo stesso tempo il servizio assume un ruolo importante per le famiglie, soprattutto per quelle in cui entrambi i genitori lavorano e che necessitano di un supporto organizzativo per la gestione degli orari scolastici.

Con la deliberazione approvata dalla Giunta, il Comune ha quindi dato indirizzo agli uffici competenti per predisporre tutti gli atti amministrativi necessari alla prosecuzione del servizio. In particolare, il dirigente dell’Area Servizi sociali e alla persona dovrà curare gli aspetti gestionali e organizzativi, mentre l’Area Opere pubbliche sarà incaricata di verificare e certificare l’idoneità dei locali scolastici destinati alla refezione, qualora non fosse già disponibile la relativa documentazione tecnica