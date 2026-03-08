Sembrava tutto già scritto. Come se la trasferta di Roma, sul campo della Luiss, dovesse rappresentare poco più di una tappa di passaggio: una partita da onorare, senza troppe aspettative.

E invece no.

L’Allianz Pazienza San Severo torna dalla capitale con il bottino più prezioso possibile: due punti conquistati su uno dei parquet più insidiosi del campionato. Al Palazzetto dello Sport, il confronto tra Luiss e Cestistica si chiude 68-70.

Un incontro che fin dalle prime battute lascia intravedere segnali incoraggianti per i gialloneri. I dauni partono con un parziale fulmineo di 0-10, che avrebbe potuto essere anche più ampio se alcune buone occasioni offensive fossero state concretizzate.

La Luiss, però, ha il merito di reagire. I capitolini non permettono che l’entusiasmo sanseverese prenda il sopravvento e, con pazienza, ricuciono lo strappo riportando la gara su binari di maggiore equilibrio.

Nonostante questo, per tutti i primi venti minuti è comunque la squadra di coach Bernardi a dettare il ritmo.

Dopo l’intervallo lungo, l’Allianz Pazienza riprende esattamente da dove aveva lasciato. Nel terzo periodo riesce a contenere con ordine le iniziative romane, introducendo anche una novità tattica interessante: Todisco viene schierato da centro in un quintetto particolarmente mobile e “basso”, soluzione che crea diversi problemi alla difesa capitolina.

Proprio Todisco si rivela preziosissimo sotto i tabelloni, catturando numerosi rimbalzi offensivi che si trasformano in possessi extra fondamentali.

L’ultimo quarto diventa una battaglia punto a punto. L’Allianz Pazienza mantiene costantemente un margine tra le tre e le cinque lunghezze, ma la Luiss dimostra grande carattere e riesce più volte a rientrare, portando la partita su un filo sottilissimo fino agli ultimi istanti.

A 30 secondi dalla sirena Roma ha l’occasione per trovare il canestro della vittoria. È proprio in quel momento, però, che emerge la solidità difensiva dei gialloneri: una chiusura veemente e intensa costringe i capitolini a una conclusione forzata.

Il pallone si stampa sul ferro.

La sirena libera finalmente l’esultanza dell’Allianz Pazienza e certifica la forza di un collettivo… gigante.

Una classifica che racconta una storia

38 punti. Gli stessi della Luiss Roma.

A dirlo così sembra quasi incredibile. Guardando soltanto il numero in classifica potrebbe sembrare una semplice coincidenza statistica.

Ma basta tornare ai nastri di partenza della stagione per capire quanto questo dato racconti una storia ben diversa.

La Luiss partiva con l’ambizione dichiarata di occupare le zone alte della classifica e di lottare per i playoff, obiettivo naturale per un roster costruito con qualità ed esperienza.

L’Allianz Pazienza, invece, si presentava ai blocchi di partenza con prospettive differenti: combattere settimana dopo settimana per conquistare i punti necessari alla salvezza, tenendo sempre un occhio alle dirette concorrenti.

Oggi, però, il panorama è cambiato.

E quello slogan scelto a inizio stagione quasi come un auspicio — “insieme è un’altra storia” — è diventato realtà.

Questo percorso non è frutto di un episodio isolato, ma del lavoro costante di un gruppo che ha saputo crescere nel tempo. In una stagione come questa le vittorie non appartengono mai a una sola persona. Non sono soltanto di chi indossa la canotta e scende sul parquet.

Sono del collettivo. Di chi gioca, di chi resta pronto in panchina, di chi lavora dietro le quinte ogni giorno affinché tutto funzioni nel migliore dei modi. È la vittoria di tutti. È la nostra vittoria.

Dal parquet

Quintetti iniziali

Luiss Roma: Pasqualin, Fallucca, Pugliatti, Graziano, Sylla

Allianz Pazienza: Bandini, Lucas, Mobio, Bugatti, Gherardini

L’avvio è contratto per entrambe le squadre. Nei primi tre minuti si sbaglia molto, soprattutto da parte della Luiss, che fatica a trovare ritmo e precisione.

San Severo, invece, approccia la gara con maggiore lucidità. A rompere l’equilibrio sono Bugatti e Bandini, autore di sei punti consecutivi, che spingono i gialloneri fino allo 0-8 iniziale.

Coach Righetti chiama subito timeout, ma l’inerzia non cambia: la Cestistica allunga fino allo 0-10 dopo cinque minuti di gioco.

La Luiss trova i primi punti solo dalla lunetta con Pasqualin, prima della tripla di Fernandez che riporta i capitolini sul 5-10.

San Severo continua a mantenere il controllo del match. Mobio firma il 5-12, ma i romani restano agganciati e, nel finale di quarto, Fernandez segna il canestro del 16-17 sulla sirena.

Nel secondo periodo coach Bernardi cambia assetto inserendo Morelli, Todisco e Ndour. La mossa funziona e la Cestistica ritrova energia, con Mobio protagonista assoluto. San Severo torna a spingere e trova il 20-25, costringendo ancora la panchina capitolina al timeout. I gialloneri dominano a rimbalzo e giocano con aggressività e convinzione. Il secondo quarto si chiude con il 32-37, firmato da Bandini allo scadere.

Dopo l’intervallo, però, la Luiss reagisce con decisione. Lucas e Fernandez riportano la partita in parità, mentre Atamah completa il sorpasso.

La Cestistica non si scompone. I punti di Todisco, Bugatti e la poderosa schiacciata di Mobio ristabiliscono l’equilibrio e riportano avanti San Severo: 48-53 alla fine del terzo periodo. L’ultimo quarto è una battaglia. La Luiss resta sempre a contatto, oscillando tra il -3 e il -1, mentre la tensione cresce possesso dopo possesso.

Nel finale succede di tutto: Ndour fa 1/2 dalla lunetta, Salvioni riporta avanti Roma, ma Bugatti risponde immediatamente pareggiando.

La Luiss sbaglia il possesso successivo. E allora arriva il momento decisivo: Mobio parte in contropiede e segna il +2 a 30 secondi dalla sirena. Coach Righetti chiama timeout per l’ultimo attacco, ma la difesa giallonera è perfetta: compatta, lucida, senza paura. La sirena del Palazzetto dello Sport di Roma sancisce il risultato finale: 68-70. Sei… magica, Allianz Pazienza.

In agenda

Adesso arriva una breve pausa utile per recuperare energie e ricaricare le batterie.

L’Allianz Pazienza tornerà in campo domenica 22 marzo, quando affronterà il Consorzio Leonardo Dany Quarrata con palla a due alle ore 18.

Un’altra tappa di un percorso che continua a regalare emozioni.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo