Edizione n° 6000

BALLON D'ESSAI

AUTOVELOX VENETO // Autovelox in Veneto: ALTVELOX chiede sospensione e riesame dei decreti prefettizi
9 Marzo 2026 - ore  11:53

CALEMBOUR

CARBURANTI MARCHE // Carburanti nelle Marche: prezzi ancora in aumento, pieno sempre più costoso
9 Marzo 2026 - ore  11:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Pescara, rissa tra famiglie davanti all’ospedale: donna investe una parente, fermati quattro uomini

MEGARISSA PESCARA Pescara, rissa tra famiglie davanti all’ospedale: donna investe una parente, fermati quattro uomini

Durante il parapiglia sarebbero stati danneggiati anche alcuni veicoli

Pescara, rissa tra famiglie davanti all’ospedale: donna investe una parente, fermati quattro uomini

Pescara, rissa tra famiglie davanti all’ospedale: donna investe una parente, fermati quattro uomini - PH TGCOM

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Prima pagina //

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri davanti all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove una violenta lite familiare è degenerata in un investimento e in una successiva aggressione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna di 31 anni avrebbe investito più volte con la propria auto una parente, travolgendola per tre volte nei pressi dell’ingresso del presidio ospedaliero. L’episodio sarebbe stato l’innesco di una rissa tra diversi membri delle due famiglie coinvolte.

Durante il parapiglia sarebbero stati danneggiati anche alcuni veicoli: in particolare, il parabrezza dell’auto utilizzata per l’investimento sarebbe stato sfondato nel corso dell’aggressione. La situazione è rapidamente degenerata, trasformando l’area esterna dell’ospedale in uno scenario di forte caos.

Secondo quanto riportato da fonti locali, l’intero ospedale sarebbe rimasto per alcuni minuti paralizzato dalla violenza della lite. Alcune ambulanze avrebbero avuto difficoltà a entrare nel pronto soccorso, mentre numerosi pazienti e visitatori si sono affacciati dalle finestre dei reparti per capire cosa stesse accadendo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno riportato la situazione alla calma. Quattro uomini sono stati fermati e condotti in questura per accertamenti. Restano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli interrogatori.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità penali. Secondo le prime ipotesi, alla base della violenta lite ci sarebbero vecchi dissapori familiari e rancori che si trascinavano da tempo tra i parenti coinvolti.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell’episodio. Lo riporta il tgcom24.com.

1 commenti su "Pescara, rissa tra famiglie davanti all’ospedale: donna investe una parente, fermati quattro uomini"

  1. Famiglie ROM! Avete omesso di scrivere come importante dettaglio rissa tra famiglie “ROM”! non normali

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO