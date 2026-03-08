Pescara, rissa tra famiglie davanti all’ospedale: donna investe una parente, fermati quattro uomini

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri davanti all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove una violenta lite familiare è degenerata in un investimento e in una successiva aggressione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna di 31 anni avrebbe investito più volte con la propria auto una parente, travolgendola per tre volte nei pressi dell’ingresso del presidio ospedaliero. L’episodio sarebbe stato l’innesco di una rissa tra diversi membri delle due famiglie coinvolte.

Durante il parapiglia sarebbero stati danneggiati anche alcuni veicoli: in particolare, il parabrezza dell’auto utilizzata per l’investimento sarebbe stato sfondato nel corso dell’aggressione. La situazione è rapidamente degenerata, trasformando l’area esterna dell’ospedale in uno scenario di forte caos.

Secondo quanto riportato da fonti locali, l’intero ospedale sarebbe rimasto per alcuni minuti paralizzato dalla violenza della lite. Alcune ambulanze avrebbero avuto difficoltà a entrare nel pronto soccorso, mentre numerosi pazienti e visitatori si sono affacciati dalle finestre dei reparti per capire cosa stesse accadendo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno riportato la situazione alla calma. Quattro uomini sono stati fermati e condotti in questura per accertamenti. Restano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli interrogatori.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità penali. Secondo le prime ipotesi, alla base della violenta lite ci sarebbero vecchi dissapori familiari e rancori che si trascinavano da tempo tra i parenti coinvolti.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell’episodio. Lo riporta il tgcom24.com.