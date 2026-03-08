Piantato alberello di mimosa per le donne, tre punti per il San Severo 

Una domenica speciale allo stadio per il San Severo Calcio 1922, nel segno dello sport e del rispetto in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Prima del fischio d’inizio è stato piantumato un alberello di mimosa all’interno dello stadio, simbolo dell’8 marzo e segno di riconoscenza verso tutte le donne. Subito dopo, i capitani delle due squadre hanno consegnato un omaggio floreale al vicesindaco di San Severo, Anna Paola Giuliani, presente allo stadio, dedicando simbolicamente il gesto a tutte le donne della nostra comunità.

Poi il calcio giocato: primo tempo equilibrato sullo 0-0, ma all’8° minuto della ripresa arriva la gioia del gol con Cannarozzi, che svetta di testa in area e firma la rete della vittoria contro la Virtus Andria. Una giornata che ha unito sport, rispetto e comunità.

Avanti così, San Severo!