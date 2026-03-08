Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

RICORSO MARCIELLO // La Suprema Corte chiude il caso Marciello: ricorso straordinario dichiarato inammissibile
8 Marzo 2026 - ore  15:32

CALEMBOUR

IMPRESA RIGNANESE MONTE // “L’impresa Rignanese di Monte Sant’Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa”
7 Marzo 2026 - ore  13:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // San Severo // Piantato alberello di mimosa per le donne, tre punti per il San Severo 

SAN SEVERO MIMOSA Piantato alberello di mimosa per le donne, tre punti per il San Severo 

Prima del fischio d'inizio è stato piantumato un alberello di mimosa all'interno dello stadio, simbolo dell'8 marzo e segno di riconoscenza verso tutte le donne

Piantato alberello di mimosa per le donne, tre punti per il San Severo 

Piantato alberello di mimosa per le donne, tre punti per il San Severo 

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
San Severo // Sport //

Una domenica speciale allo stadio per il San Severo Calcio 1922, nel segno dello sport e del rispetto in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Prima del fischio d’inizio è stato piantumato un alberello di mimosa all’interno dello stadio, simbolo dell’8 marzo e segno di riconoscenza verso tutte le donne. Subito dopo, i capitani delle due squadre hanno consegnato un omaggio floreale al vicesindaco di San Severo, Anna Paola Giuliani, presente allo stadio, dedicando simbolicamente il gesto a tutte le donne della nostra comunità.

Poi il calcio giocato: primo tempo equilibrato sullo 0-0, ma all’8° minuto della ripresa arriva la gioia del gol con Cannarozzi, che svetta di testa in area e firma la rete della vittoria contro la Virtus Andria. Una giornata che ha unito sport, rispetto e comunità.

Avanti così, San Severo!

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO