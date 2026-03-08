La Giunta comunale di San Severo ha approvato la variante in corso d’opera relativa al progetto “Il Mosaico di San Severo – Porta Occidentale”, uno degli interventi finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e inseriti nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA). La decisione è stata formalizzata con la deliberazione n. 49 del 6 marzo 2026, adottata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Lidya Colangelo, nel corso di una seduta alla quale hanno partecipato tutti gli otto componenti della giunta. L’intervento, che rientra nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3 del PNRR, ha un valore complessivo di 1,1 milioni di euro ed è finanziato con risorse dell’Unione europea nell’ambito del programma Next Generation EU.

Il progetto “Il Mosaico di San Severo” rappresenta un articolato programma di riqualificazione urbana che coinvolge diversi interventi destinati a migliorare la qualità dell’abitare e l’organizzazione degli spazi urbani. Tra questi figura anche l’intervento denominato “Porta Occidentale”, che punta a riqualificare un’importante area di accesso alla città.

Il piano complessivo prevede opere infrastrutturali e di riqualificazione urbana finalizzate a migliorare la mobilità, la sicurezza e l’accessibilità degli spazi pubblici. L’intervento fa parte di un programma più ampio che coinvolge anche il Comune di Torremaggiore e l’ARCA Capitanata, con la Regione Puglia nel ruolo di soggetto proponente.

Durante l’esecuzione dei lavori sono emerse alcune criticità legate soprattutto alla gestione dei flussi di traffico. In particolare, sono state riscontrate difficoltà nella circolazione veicolare dovute al restringimento della carreggiata e alle modifiche intervenute nel contesto urbanistico dell’area, tra cui la prevista realizzazione di un complesso polifunzionale nei pressi dell’intersezione con viale Castellana.

Alla luce di queste problematiche, il Comune ha richiesto al direttore dei lavori, l’ingegnere Paolo Lacci, di predisporre una variante progettuale capace di migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura. La proposta di modifica è stata quindi trasmessa all’amministrazione comunale e sottoposta alla valutazione della giunta.

Secondo quanto indicato nella delibera, la variante rientra nelle previsioni normative dell’articolo 106 del decreto legislativo 50 del 2016, che disciplina le modifiche ai contratti pubblici durante la fase di esecuzione dei lavori.

Il progetto è parte integrante delle iniziative finanziate dal PNRR dedicate alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione degli spazi abitativi. Il programma PINQuA mira infatti a migliorare l’offerta di edilizia residenziale pubblica, riqualificare aree degradate e rafforzare i servizi urbani attraverso interventi sostenibili e innovativi.

Nel caso di San Severo, il piano complessivo comprende diversi interventi, tra cui percorsi ciclopedonali, infrastrutture viarie e spazi pubblici destinati ai servizi per la comunità.

Con l’approvazione della variante, l’amministrazione comunale potrà procedere con gli ulteriori passaggi tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione dell’opera. Il provvedimento sarà trasmesso alla Regione Puglia, che svolge il ruolo di soggetto beneficiario nell’ambito del programma PNRR, per le verifiche previste dalle procedure di attuazione e controllo del progetto. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo così di accelerare i tempi di attuazione dell’intervento e di garantire il rispetto delle scadenze imposte dai programmi europei di finanziamento.