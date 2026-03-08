SCORRANO – È partita questa mattina da Scorrano, nel giorno della Festa della Donna, la raccolta di 50mila firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “Noemi Durini”, finalizzata a impedire la concessione dei permessi premio ai responsabili di femminicidio.

L’iniziativa è promossa da Imma Rizzo, madre di Noemi Durini, la sedicenne di Specchia uccisa nove anni fa dal fidanzato Lucio Marzo, che la massacrò e la seppellì ancora in vita. All’epoca dei fatti entrambi erano minorenni.

Marzo, reo confesso, è stato condannato a oltre 18 anni di reclusione, ma ha già usufruito di alcuni permessi premio. La proposta di legge è stata depositata in Cassazione lo scorso 23 febbraio.

La raccolta firme è iniziata con un banchetto in piazza a Scorrano, prima tappa di un tour che toccherà diversi comuni del Salento. In molti si sono presentati per firmare e sostenere l’iniziativa.

«È una battaglia di civiltà per restituire a mia figlia Noemi e a tutte le vittime di femminicidio dignità e giustizia», ha dichiarato Imma Rizzo, affiancata dall’avvocata Valentina Presicce. «Abbiamo deciso di partire da Scorrano, una comunità che in questi anni mi è stata sempre vicina e che oggi è in piazza per sostenere la battaglia più importante: eliminare i permessi premio per chi si macchia di reati efferati come il femminicidio».

La raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane nei comuni del Salento e successivamente in tutta Italia.

«Non giriamoci dall’altra parte – conclude Rizzo – non diventiamo complici di un sistema che tutela gli assassini e non le vittime. Aiutatemi in questa battaglia di civiltà».